AYDIN EMLAK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK TEDİRGİNLİK

Hafta sonu Efeler merkezli olarak emlak piyasasında patlayan skandal, sektörde tedirgin bir bekleyiş yarattı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bomba etkisi yaratan skandal, kısa sürede Aydın’ın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Sosyal medyada ve haber sitelerinde hızla yayılan iddialara göre, Efeler’deki inşaat projeleriyle tanınan oldukça ünlü olan müteahhit B.D. 80 milyon liraya varan parayla kayıplara karıştı.

Olayın kulaktan kulağa hızla yayılması üzerine, Aydınlı vatandaşlar Mücadele Gazetesi’ne de bu gelişmeyi ve paylaşımları aktararak yetkililerin resmi bir açıklama yapmasını istediklerini belirttiler.

Söz konusu iddialara göre, projeleri henüz inşaat aşamasındayken iflasını isteyen ve akşam saatlerinde telefonlarını kapatan müteahhit B.D. kayıplara karıştı ve bir daha hiçkimse kendisine ulaşamadı.

Projelerinin maketleri üzerinden pek çok Aydınlıya henüz inşaatı gerçekleşmemiş daireler sattığı belirtilen B.D.’ye ulaşamayan alacaklıları, duruma büyük tepki göstererek paralarını geri almak için şirkete girmeye çalıştılar.

Şirket yöneticilerinden hesap sormak ve paralarını geri almak isteyen alacaklıların bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

Müteahhit B.D.’nin ortaya çıkmaması ve alacaklılara paralarının ödenmemesi halinde, aralarında taşeron firmalar ve henüz teslim edilmemiş daireleri satın alan müşteriler de dahil olmak üzere, binlerce kişi mağdur olacak.

Aydın emlak ve gayrimenkul sektöründe yaşanan bu olay, sektörde de büyük rahatsızlık ve güvensizlik yarattı.

Ev almayı düşünen Aydınlı aileler, yaşanan bu olaydan dolayı tedirgin olurken, potansiyel daire müşterilerinin daha şimdiden satın alma kararlarını erteledikleri veya daha şüpheci davranmaya başladıkları gözleniyor.

“SEKTÖRE MALEDİLMEMELİ”

Müteahhitler ve emlak firmaları bu olay yüzünden her firmanın aynı kefeye konulmaması ve daire satın almayı düşünen vatandaşların güvenilir firmalara önyargılı yaklaşmaması gerektiğini vurgulamalarına rağmen, mağdurların yaşadıkları durum, yakın çevrelerinde tedirginlik ve kaygı yarattı. Sektördeki belli başlı firmaların yöneticilerinin ortak görüşü; “Bu olay sektöre maledilmemeli” şeklinde.

Aydın’da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren firmalar, tek bir firmada yaşanan bu olumsuzluğun bütün sektöre maledilmemesi gerektiğini, bu olay yüzünden emlak sektörüne dair olumsuz bir algı oluşmaması gerektiğini, emlak piyasanın böyle bir algıdan dolayı olumsuz yönde etkilenmesini beklemediklerini dile getirdiler.

Ancak, görüştüğümüz bazı mağdur vatandaşlar, emlak piyasasında müteahhit B.D olayının tek olumsuz örnek olmadığını, kendi yaşadıkları mağduriyetler üzerinden anlatarak, yargıya intikal eden bazı şikayetlerin savcılar tarafından dikkatle incelenmesini ve bu şikayetlerin dava aşamasına gelmesini beklediklerini, sorumlular hakkında gereğinin yapılması halinde gayrimenkul almayı düşünen vatandaşların güven tazeleyeceğine inandıklarını dile getirdiler.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)