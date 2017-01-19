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19 Ocak 2017
Efeler, YaÅŸam

AydÄ±n Efelerinden Ã–zakcan’a TeÅŸekkÃ¼r

TÃ¼rkiye Kuvayi Milliye MÃ¼cahitler DerneÄŸi AydÄ±n Åžubesi yÃ¶netim kurulu Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan’Ä± ziyaret ederek kendilerine verdiÄŸi destekten dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r etti.
TÃ¼rkiye Kuvayi Milliye MÃ¼cahitler DerneÄŸi AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Yormaz, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Adana’da katÄ±lacaklarÄ± bir etkinliÄŸe ulaÅŸÄ±m iÃ§in Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan’dan destek istedi. Yormaz’Ä±n talebini geri Ã§evirmeyen BaÅŸkan Ã–zakcan dernek Ã¼yelerine araÃ§ tahsis ederek Adana’ya gÃ¶nderdi.
Adana dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ yÃ¶netim kurulu ile birlikte BaÅŸkan Ã–zakcan’Ä± makamÄ±nda ziyaret eden TÃ¼rkiye Kuvayi Milliye MÃ¼cahitler DerneÄŸi AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Yormaz, “BaÅŸkanÄ±mÄ±z saÄŸolsun isteÄŸimizi memnuniyetle karÅŸÄ±layarak ihtiyacÄ±mÄ±z olan aracÄ± tahsis etti. Kendisini ziyaret ederek teÅŸekkÃ¼r etmek istedik. BugÃ¼ne kadar bize verdiÄŸi tÃ¼m desteklerden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederiz” diye konuÅŸarak BaÅŸkan Ã–zakcan’a teÅŸekkÃ¼r plaketi takdim etti.
Makul koÅŸullardaki taleplere olumlu yanÄ±t verdiklerini ifade eden Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, ziyaretlerinden dolayÄ± Yormaz ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerine teÅŸekkÃ¼r etti. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  21 Engelli Ã–ÄŸrenci Avrupa Yolunda
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