AYDIN BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ’NDEN, LÖSEMİ ÇOCUKLAR YARARINA KERMES

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Aydın Merkezde tedavi gören lösemili 3 çocuk için Sevgi Yolu’nda kermes düzenledi.

Beşiktaşlılar Derneği olarak zaman zaman bu tür sosyal sorumluluk projeleri başlattıklarını ve amaçlarının ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, onlara yardımcı olmak olduğunu belirten Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Taşkın Cerit; “Beşiktaşlılar Derneği olarak, Aydın’da tedavi gören lösemili 3 kardeşimize yardım amaçlı bir kermes düzenledik. Hedeflediğimizin üstünde bir gelir elde edersek diğer ihtiyaç sahibi arkadaşlara da ulaşmayı istiyoruz.

Biz dernek olarak, zaman zaman bu sosyal sorumluluk projelerini yapıyoruz zaten. Bu özel bir durum olduğu için daha bir ilgiyle hazırladık, vatandaşlarımız da sağolsunlar ilgi gösteriyorlar. Umuyoruz yaralarına bir parça destek olabiliriz.