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27 Aralık 2016
Efeler, Spor

AYDIN BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ’NDEN, LÖSEMİ ÇOCUKLAR YARARINA KERMES

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Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Aydın Merkezde tedavi gören lösemili 3 çocuk için Sevgi Yolu’nda kermes düzenledi.
Beşiktaşlılar Derneği olarak zaman zaman bu tür sosyal sorumluluk projeleri başlattıklarını ve amaçlarının ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, onlara yardımcı olmak olduğunu belirten Aydın Beşiktaşlılar Derneği Başkan Yardımcısı Taşkın Cerit; “Beşiktaşlılar Derneği olarak, Aydın’da tedavi gören lösemili 3 kardeşimize yardım amaçlı bir kermes düzenledik. Hedeflediğimizin üstünde bir gelir elde edersek  diğer ihtiyaç sahibi arkadaşlara da ulaşmayı istiyoruz.{CAPTION}
Biz dernek olarak, zaman zaman bu sosyal sorumluluk projelerini yapıyoruz zaten. Bu özel bir durum olduğu için  daha bir ilgiyle hazırladık, vatandaşlarımız da sağolsunlar ilgi gösteriyorlar. Umuyoruz yaralarına bir parça destek olabiliriz.
Kermesimizi, öncelikli olarak üyelerimizin katkılarıyla, evlerinde hazırladıkları gıdalarla hazırladık. Bunun yanında da  hemen tüketime hazır olan bakliyat, derneğimizin takvimi var. Biz derneğimizin takvimini normalde üyelerimize ücretsiz olarak veriyoruz ama bugün burada gelir getirmesi amacıyla  satışa sunduk.  Aslında bu kermeslerde  bire bir ürün satışından ziyade insanlar gönüllerinden kopan bağışı veriyorlar, inşallah hedeflediğimiz rakama ulaşırız.” diye konuştu.
4 sene önce kurulan ve yaklaşık olarak merkezde 400’e yakın üyesi bulunan Aydın Beşiktaşlılar Derneği’nin  Sekreteri Fatih Esmek ise, “Kermesimizde  sarmamızdan aşureye, keşkeğimizden pişmaniyemize kadar herşeyimiz var. Bunların hepsini üyelerimiz kendi elleriyle hazırladılar. Aydın’lı vatandaşlarımızın kermesimize olan ilgisi de çok iyi, umarım amacımıza ulaşıp, 3 kardeşimizin özellikle gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.” dedi.{CAPTION}
(KUDRET CAN){CAPTION}

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