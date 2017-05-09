AVRUPA’DA BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK İÇİN ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜ ÖĞRENMEK” PROJESİ SONA ERDİ

Seyda Kayhan Anaokulu tarafından hazırlanan “Avrupa’da Birlikte Yaşayabilmek İçin Çok Kültürlülüğü Öğrenmek” Projesi sona erdi. Seyda Kayhan Anaokulu, Eko-Okullar Projesi kapsamında yeşil bayrak almaya hak kazandı. 2015-2017 yılları arasında 2 yıl boyunca devam eden ve ‘Avrupa’da Birlikte Yaşayabilmek İçin Çok Kültürlülüğü Öğrenmek’ başlığı adı altında Fransa koordinatörlüğünde yürütülen projenin kapanışı, okul öğrencilerinin gösterileri ile yapıldı. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe; Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Seyda Kayhan Anaokulu Müdürü Derya Çetin, okul müdürleri ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Seyda Kayhan Anaokulu Müdürü Derya Çetin, 2009 yılında Kurucu müdür olarak göreve başladığında bir çok projesinin olduğunu belirterek, en zor projelerinin ise Erasmus Projesi olduğunu söyledi.

ÇETİN: “ÇOK ÖZEL BİR EKİBE SAHİBİZ”

Çetin; “2015 hibe döneminde Fransa koordinatörlüğünde hazırladığımız “Avrupa’da Birlikte Yaşayabilmek İçin Çok Kültürlülüğü Öğrenmek” adlı, ortak olarak müracaat ettiğimiz projemizin kabul edildiğini öğrendiğimizde tüm ekibimizi bir heyecan ve mutluluk dalgası sardı. Okulumuz gerçekten çok özel bir ekibe sahip, çünkü 2 yıl süresince bu heyecanlarını hiç kaybetmeden, projenin tüm çalışmalarını keyifle takip ederek, yerine getirdik. Bu projenin tek kazananı sadece eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz değildi. Üstelik velilerimiz, okul çalışanlarımız ve siz değerli misafirlerimiz de paydaşlarımız oldunuz.” şeklinde konuştu.

“DİNAMİĞİMİZ ÇOK DEĞİŞTİ”

2015 döneminde Türkiye’de ortaklığı kabul edilen 5 anaokulundan biri olarak çalışmalara Fransa Koordinatörlüğünde Letonya, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminden ortaklar ile birlikte yürüttüğünü ifade eden Çetin; “Uygulama sürecinde farklı kültürlerle ilgili birçok bilgi edindik ve kendi kültürümüzü de diğer ülkelere en iyi şekilde tanıttık. Tüm ortaklarımızın hepsinin anaokulu olması bizim için çok büyük şanstı, çünkü yaptığımız yurtdışı ziyaretlerinde alanımız ile ilgili farklı uygulamaları gözlemleme fırsatı yakaladık. Bu projenin uygulama aşamasında okul için dinamiğimiz çok değişti, öğrencilerimiz için daha özgür, yaparak, yaşayarak uygulayabilecekleri öğrenme alanları oluşturuldu. Öğretmenler arası diyaloğumuz, dil becerilerimiz ve teknik bilgimiz arttı, velilerimiz çok daha sık okul içi etkinliklerde yer alabildiler. Bugün sizlerle birlikte bu projenin son uygulamalarından birini daha yerine getirmenin keyfini ve gururunu yaşıyoruz.” dedi.

“YEŞİL BAYRAK SAHİBİ OLDUK”

Uluslararası düzeyde uygulanan Eko-Okullar Projesi ile Seyda Kayhan Anaokulu’nun “Yeşil Bayrak” sahibi olmaya hak kazandığını belirten Çetin; “Çöp atık geri dönüşüm üzerine öğrencilerimiz, aileleri ve öğretmenlerimiz gerçekten bilinçli ve farklı çalışmalar yürüttüler. Bizim için önemli olan sadece bayrak sahibi olmak değil, geleceği için sorumluluk alabilen, çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek oldu ve bunu da erken çocukluk eğitimi ile başardığımıza inanıyorum. Bu bağlamda Avrupa’da gördüğümüz ve bizim öğrencilerimizin de olsun dediğimiz Eko-Parkımızı da kurarak projelerimizi güçlendirdik.” şeklinde konuştu.

ÖZMEN: “PARMAKLA GÖSTERİLECEK OKULLARDAN BİRİSİ”

Çetin’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen ise;

“Seyda Kayhan Anaokulumuz Efeler ilçemizde parmakla gösterilecek temiz düzenli okullarımızdan birisi. Ağaçlar, yeşillikler insanın gönlünü ferahlatıyor, içi açılıyor. Bu okulu bu şekilde nadide, temiz bir hale getiren, emek çeken başta değerli okul müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimiz, yardımcı elemanlarımıza ve elbetteki bunlara maddi ve manevi destekte bulunan değerli velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

“ANA OKULLARIMIZ EN İYİ OKULLARDIR”

Özmen, Ülkede Okul öncesi eğitimin Avrupa ülkelerine göre en iyi olduklarını belirterek; “Okul öncesi eğitim ülkemizde belki tam arzu ettiğimiz seviyede değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim okul öncesi ana okullarımız en iyi okullardır. Avrupa’da dahi okul müdürlerimiz gidip gördüler bunu hiç çekinmeden gururla söylüyoruz.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Seyda Kayhan Anaokulu tarafından hazırlanan‘Avrupa’da Birlikte Yaşayabilmek İçin Çok Kültürlülüğü Öğrenmek’ Projesi kapanış etkinliği minik öğrencilerin gösterileri ile son buldu.