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22 Temmuz 2017
Efeler

Atilla’dan Özakcan’a ziyaret

Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mustafa Atilla, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.
Nüfus müdürlüğünün en yoğun kurumlardan biri olduğunu ifade eden Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mustafa Atilla, “Müdürlüğümüz bu günlerde tüm Türkiye’deki kimlik değişimlerinden dolayı oldukça yoğun. İlçemizdeki hizmet kalitesini daha da yükselmesi için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi.
Aydın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Atilla’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özakcan, “Efeler Belediyesi olarak bizler de doğumdan ölüme vatandaşımızın her anında yanında olmaya çalışıyor, şehrimizin daha modern bir görüntüye kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Müdürümüze ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

 

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