ATATÜRK VE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜNE İZİN ÇIKMADI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek olan Atatürk ve Bayrak yürüyüşüne Valilik izin vermedi.

Türkiye Gençlik Birliği’nin çağrısıyla Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi’nin katılımıyla gerçekleşecek olan Atatürk ve bayrak yürüyüşüne Valilik OHAL ve güvenlik gerekçesiyle izin vermedi.

Yürüyüş çağrısını iptal etmek zorunda kalan grup üyeleri Aydın Kent Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi hep bir ağızdan okundu.

İlk olarak konuşan Türkiye Gençlik Birliği Aydın İl Başkanı Mehmet Babacan; “Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’nin meşalesini yaktığı günün 98. Yıl dönümünde aynı kararlılık ve umutla bir aradayız.” dedi.

BABACAN: “İNCİRLİK’E EL KONSUN” İncirlik Üssü’nün Mehmetçiğin emrine verilmesi ve Amerika’nın def edilmesi gerektiğini vurgulayan Babacan; “Ordumuzun başarıları sonrasında, güney sınırımızda ABD tanklarının namlularını Türkiye’ye çevirmesine göz yumamayız. PYD’ye ağır silah yardımı kararı alanlara bir cevabımız var elbet. Mehmetçik savaşırken İncirlik Üssü Amerikan eşkıyalarına peşkeş çekilemez. Bugün vatanseverliğin öncelikli görevi İncirlik Üssü’nün Mehmetçiğin emrine verilmesi ve Amerika’nın defedilmesidir. Türk gençliği bütün yurtta olduğu gibi Aydın’da da bu eşkıya yatağının kapatılması için ayağa kalkmıştır ve bu işin peşini bırakmayacaktır.” şeklinde konuştu. “ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞİNİN GÜNLERİ GELDİ” “Karamsarlık ve umutsuzluk geride kalmıştır.” diyen Babacan konuşmasında şunları kaydetti; “Bizler, Mustafa Kemal’in ‘bütün ümidim’ dediği gençlik olarak görev başındayız. FETÖ’sünden PKK’sına, emperyalizmin bütün bölücü ve gerici unsurlarıyla cephe cepheyeyiz. Onların Conileri varsa bizim Mehmetçiğimiz var. Onların terör aygıtları varsa bizim cansiperane 15 Temmuz teröristlerine karşı kendini feda eden Ömer Halisdemir’lerimiz var. Göğsünü bombalara siper eden Fethi Sekin’lerimiz var. Amerika’nın PKK’sı, Fettullahçı Terör Örgütü varsa, Türk Milletinin de Atatürkçü, vatansever gençliği vardır. Mustafa Kemal “İlelebet payidar kalacaktır!” dediği Cumhuriyet’i Türk gençliğine emanet etmiştir. Ulu Önderimizin ve milletimizin bizden beklentilerini bilen vatansever Türk gençliği olarak buradan bir kez daha söz veriyoruz: Tam bağımsız Türkiye’yi kesinlikle kuracağız.”

TAŞÇI: “TÜRK GENCİ, BUGÜNÜN VE YARININ GÜVENCESİDİR”

Babacan’ın ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği Aydın Şubesi Başkanı Fatma Taşçı ise; “19 Mayıs bizim için sadece Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün değil, Türk Devleti’nin çağdaş değerler ve milletler arasında yer almasıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci bugünün ve yarının güvencesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bekçisidir. Atatürk’ün eserlerinin temel taşıdır.” dedi.

ALBAYRAK: “SİYASİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI YİTİRDİK”

Programda son olarak olarak Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Emre Albayrak da; “60 seneden bu yana önce ekonomik bağımsızlığımızı sonra da siyasi bağımsızlığımızı yitirdik. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir imparatorluk geleneğinden gelmektedir. Dış güçler yıllardır Türkiye’yi esir almaya çalışsalar da tam anlamıyla bunu başaramamışlardır. Bugün yaşadığımız savaşın adını net koymak ve ona göre tavır göstermek durumundayız. Bu bir Türkiye- Amerika Savaşı’dır. Amerika Türkiye’nin üstüne tüm terör örgütlerini musallat etmiştir. FETÖ’sü, PKK’sı, IŞİD’i Türkiye’yi bölmek ve parçalamak için uğraşmaktadır. Türk askeri ve polisi kahramanca bu saldırıları püskürtmektedir.” dedi.

“TÜRK DE BİZİZ, KÜRT DE BİZİZ”

Türkiye tıpkı Birinci İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi emperyalizm ile mücadele etmektedir. O nedenledir ki biz bugün yapılan mücadeleye İkinci İstiklal Savaşı diyoruz. Bu süreç Türkiye’yi bağımsızlığa götürecek bir süreçtir. Bunun için terörün üzerine daha da kararlı şekilde giderek, devletin ve milletin birliğini tesis ederek iç cepheyi sağlamlaştırmalıyız. Hükümet eğer bu terör örgütlerinin kökünü kazımak istiyorsa, İncirlik üssünü ABD’ye kapatmalıdır. Komşu devletlerle barışı derhal tesis etmelidir. Özellikle Suriye’nin merkezi hükümeti ile anlaşarak Suriye’nin kuzeyindeki PYD/YPG’Yİ yok etmek zaruri hale gelmiştir. Kamplaştırıcı dilden uzak durulmalıdır. Etnik ve mezhepsel kışkırtmalardan vazgeçilmelidir. Türk de biziz Kürt de biziz, hepimiz Türk milletiyiz.” ifadelerini kullandı. “19 MAYIS VATANSEVERLERİN KILAVUZUDUR” 19 Mayıs’ın Atatürkçülerin ve vatanseverlerin kılavuzu olduğunu savunan Albayrak; “Karamsar değil aksine iyimser ve kararlıyız. Bizlere düşen görevin bilincinde olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Mustafa Kemal Atatürk gibi hayatımızın her döneminde teşkilatlı olacağız. Tek başımıza bir şey başaramayız ancak birleşirsek bir yumruk oluruz ve bu yumruğu ülkemizi bölmek isteyenlerin tepesine indiririz. Biz kazanacağız! Türk milleti kazanacak.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen program grup üyeleri tarafından; “Atatürk Gençliği görev başında”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.”, “Gençlik Vatan Savunmasında”, “Ordu, millet elele tam bağımsız Türkiye”, “Güçlü ordu, güçlü Türkiye”, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” gibi sloganların atılmasıyla sona erdi.