Ataeymir Sanatla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Karacasu’nun Ataeymir Mahallesi’ndeki düğün salonunda çocuklar için “Ceviz ile Karınca Dost Olunca” adlı müzikali ve yetişkinler için “Aşkın İki Yüzü” adlı iki perdelik oyunu sahneye koydu.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Karacasu’nun Ataeymir Mahallesi’nde gündüz seansında, genel sanat yönetmenliğini Hilal Hasanov’un, yönetmenliğini Taner Barlas’ın yaptığı “Ceviz ile Karınca Dost Olunca” adlı müzikli çocuk oyununu sahneye koydu.



Akşam yetişkinler için düzenlenen tiyatroya Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Başkan Yardımcısı Erdinç Gümüş, Mahalle Muhtarı Gültekin Uysal, Yeniköy Muhtarı İsmail Girgin, Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Ataeymirliler, ilk kez izledikleri tiyatro oyunundan çok keyif aldıklarını, unutamayacakları bir akşam geçirdiklerini söyleyerek Karacasu’yu sanatla buluşturan Başkan Çerçioğlu’na çok teşekkür ettiler. Çocukların keyifle izlediği oyunun ardından, aynı günün akşamı yetişkinler için, yönetmenliğini Genel Sanat Yönetmeni Hilal Hasanov’un, yardımcı yönetmenliğini Umut Kaya’nın yaptığı “Aşkın iki yüzü” adlı iki perdelik tiyatro oyunu sahnelendi.Akşam yetişkinler için düzenlenen tiyatroya Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Başkan Yardımcısı Erdinç Gümüş, Mahalle Muhtarı Gültekin Uysal, Yeniköy Muhtarı İsmail Girgin, Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Ataeymirliler, ilk kez izledikleri tiyatro oyunundan çok keyif aldıklarını, unutamayacakları bir akşam geçirdiklerini söyleyerek Karacasu’yu sanatla buluşturan Başkan Çerçioğlu’na çok teşekkür ettiler.

Mahalle Muhtarı Gültekin Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek, “Başkan Çerçioğlu, şehir tiyatrosunu mahallemize getirdi. Bizleri ilk kez tiyatro ile buluşturdu.