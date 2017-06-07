ASDEP’İN KOCAGÜR MAHALLESİ ALAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün Kocagür’de yaptığı Aile Sosyal Destek Programı çalışmalarının değerlendirilme toplantısı yapıldı.

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak Başkanlığı’nda SGK İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) çalışanları katıldı.

AİLELERİN YAŞAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle birey ve ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında; 2016 Haziran ayında 15 sosyolog, 2 sosyal çalışmacı ve 1 psikolojik danışman ve rehber olmak üzere toplam 18 ASDEP personeli istihdam edilerek, 6’sı Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi’nde 4’ü Söke Sosyal Hizmet Merkezi’nde ve 8 ‘i Efeler Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevlendirildiği belirtildi.

BOZÇELİK: “TOPLAM 3 BİN 610 KİŞİYE ULAŞILDI”

ASDEP çalışmaları kapsamında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik; “Efeler İlçesinin sosyal riski yüksek öncelikli mahallelerinden Ilıcabaşı, Kocagür ve Germencik Yeni Mahallerinde, 18 ASDEP görevlisinin katılımı ile alan taramaları tamamlanmıştır. Ilıcabaşı Mahallesi’nde bin 220 kişi ve 349 haneye, Kocagür Mahallesi’nde ise 996 kişi ve 265 haneye ve Germencik yeni mahallesinde bin 349 kişi ve 397 haneye olmak üzere toplam 3 bin 610 kişi ve bin 11 haneye ulaşılmıştır.” dedi.

“14 ANA BAŞLIKTA SORUNLAR DEĞERLENDİRİLDİ”

Kocagür Mahallesi’nde tespit edilen sorunlara yönelik değerlendirme ve raporlaştırma süreçlerinin tamamlandığını ve tespit edilen sorunları paylaşan Bozçelik; “Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, medeni durum, ekonomik durum, konut durumu, iş çalışma durumu, suça karışma durumu, uyuşturucu madde kullanımı, dilencilik, okur yazarlık durumu genel ağlık sorunları ve intihar durumu olmak üzere 14 ana başlık altında değerlendirilerek “Çözüm önerilerine ilişkin eylem planı” oluşturulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Toplantı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli Sosyolog Zeynep Aydoğan’ın Kocagür Mahallesi Alan Çalışmaları sonuçlarının 2. Ara Raporu sunumu ile devam etti.

Yapılan sunumun ardından Vali Ömer Faruk Koçak, çalışmaya katılan herkese teşekkür ederek; “Bizim tarafımızdan özellikle seçildiğinizi bilmenizi istiyorum. Bu anlamda sizin bu işi yapabileceğinize olan güvenimiz boşa çıkmadı. Sonuçta aldığımız mesafe de onu gösteriyor.

Biz biliyoruz ki insanlar negatif motoviasyonla bir motive oluyorlarsa, pozitif motivasyonla 6 motive oluyorlar. Burada yaptığımız çalışma aileye yönelik çalışmadır. Ailelerin genel olarak adlandırabileceğimiz sosyal dışlanmışlıklarının ortadan kaldırılmasını sağlayacak müdahalelerin yapılmasıdır. Burada en önemli problem insanların ailelerin aldıkları mesafeyi biraz sabırla beklemeleridir. Çok kısa sürede sonuç alamayacağımız problemlerle karşı karşıyayız.

Bu çalışmayı sabırla yürüttüğümüzde bir çoğumuz buradan ayrılırken hizmet verdiğimiz ailelere dönüp baktığımızda göreceğiz ki, hakikaten beklemediğimiz derecede önemli değişiklikler olmuş. Şimdi de gördüğünüz gibi çok müspet değişimler zaten var.” şeklinde konuştu.

Vali Ömer Faruk Koçak’ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.