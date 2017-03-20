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20 Mart 2017
Efeler, Eğitim

ARKADAŞLARINI, “UNUTULMADINIZ, BİZİMLESİNİZ’ DİYEREK ANDILAR

Aydın Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Mezunları Derneği ve okul öğretmenlerinin katkılarıyla yapılan aşure hayrı ile hayatlarını kaybetmiş okul öğrencisi ve mezun öğrenciler anıldı.
Genç yaşta hayatlarını kaybeden Çağdaş Bilgili, Alparslan Altuntaş, Yunus Emre Kara, Ceyda Fırat, Meriç Doygun, Durmuş Kulak, Aykut Yatak, Emre Yılmaz, Emin Kömürcüler ve Çağrı Huylu için okul kantininde yapılan aşure hayrına, okul idarecileri, öğretmenleri, emekli öğretmenleri, SDAL Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Özen Gündüz, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Adıyaman, Haktan Işılak, Mezunlar Derneği Üyeleri, okul öğrencileri ve vefat eden öğrencilerin aileleri katıldı.
Yapılan Aşure Hayrı ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Özen Gündüz; “Bizler dernek olarak kurulduğumuz günden bugüne okulumuz öğrencileri ve mezun arkadaşlarımızı bir araya getirmek ve eski günleri hatırlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Tabi bu faaliyetleri yaparken bugün ebedi aleme gözlerini kapamış arkadaşlarımızda hiç unutmak istemiyoruz. Çünkü her mezunumuzun veya öğrencimizin ebediyete göçen arkadaşlarımızla iyi kötü yaşanmışlıklarını hatırlıyoruz. Rahmetli arkadaşlarımızın ailelerinin de yaptığımız bu etkinliklerde yanımızda olması onların da evlatlarının arkadaşları ile sohbetler etmesine vesile oluyor.
Biz arkadaşları olarak onları hiç unutmadık ve unutulmaması içinde hep böyle etkinliklerde bir araya geleceğiz. Kesinlikle unutulmasın ki, onların aileleri bizlerin de ailesidir. Arkadaşlarımız ve anılarımız hatıralardan hiçbir şekilde silinmeyecektir.” dedi.
(HABER MERKEZİ)

 

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