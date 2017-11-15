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15 Kasım 2017
Efeler, Otomobil, Yaşam

“Araçların Kışlık Bakımlarını İhmal Etmeyin”

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, araçların periyodik bakımlarını yaptırmak için vatandaşlar tamircilerin yollarını tuttu.

30 yıldır Aydın 1’inci Sanayi Sitesi’nde araba tamirciliği yapan Coşkun Eyefçi, araçlarının kışlık bakımlarını yapmaları için vatandaşları uyardı.
Eyefçi; “Kışın araçlar yola çıkmadan önce kışlık bakımları mutlaka yaptırılmalıdır” dedi ve Aydın’da kış mevsiminde kar yağmasa bile uzun yola çıkacak olan araçlara özellikle kar lastiklerinin takılması gerektiğini ifade etti.
Eyefçi; “Araçların periyodik olarak bakımları çok önemli. İçinde bulunduğumuz kış mevsiminde de araçların mutlaka bakımlarının yaptırılması gerekmekte. Vatandaşlar araçların periyodik bakımlarını yaptırmak için öncelikle gittikleri tamircilerine ya da servislerine araçlarını göstermelidir. Randevu alırlarsa daha iyi olur. Periyodik bakımlardan kastımız, aracın antifiriz bakımı, araç sileceklerinin değişmesi, lastik havalarının kontrol edilmesi, motorda teknik bir sorun varsa kontrol edilmesi, bujilerin değişmesi gibi bakımları kapsıyor.” şeklinde konustu.
(FİLİZ DİNDAR)(ÖZEL HABER)

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