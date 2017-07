Araç yangınlarının en önemli nedenlerinden biri bakımsız elektrik aksamları

Türkiye’de en fazla seyahatin gerçekleştiği dönemlerden biri olan yaz döneminde araç yangınlarının en önemli nedenlerinden birinin bakımsız elektrik aksamları olduğu belirtildi. Aydın Sanayisi’nin duayen oto elektrikçilerinden Arif Özçiçekçi, sağlıklı ve güvenli yolculuk için araçların rutin bakım ve kontrollerinin ihmal edilmemesini önerdi.

Türkiye’de seyahatlerde kazalardan sonra en çok yaşanan üzücü durumlardan birinin kısa devre ve kaçaktan kaynaklı araç yangınları olduğunu belirten oto elektrikçisi Arif Özçiçekçi, çalışır durumda olan araçlarda çıkan yangınların da önemli bir kısmının araçların rutin kontrolünün yapılmamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Gelişen teknoloji ile birlikte hayatın her alanında olmazsa olmaz duruma gelen elektriğin çok hassas ve bir o kadar da dikkat gerektiren bir nimet olduğunu belirten Arif Özçiçekçi, “Bugün yaşadığımız evden kullandığımız arabaya kadar her şey her taraf elektrik ve elektrik kablosu. Artık elektrik aksamı günümüzde araçların olmazsa olmaz donanımlarından bir tanesi oldu. Üretilen otomobillerin tamamı sürüş desteğinden araç içinde bulunan cihazların çalışmasına kadar elektrik aksamından faydalanıyor. Bu rahatlık ve konforun sıkıntı vermemesi için araçların periyodik aralıklarla kontrolleri yapılmalıdır” dedi. (İHA)