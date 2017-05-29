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29 Mayıs 2017
Efeler, Yaşam

Andız sakinleri bu Ramazan ibadetlerini kendi camilerinde yapacak

Aydın’da daha önce camileri olmadığı için 5 kilometre mesafe kat etmek zorunda kalan mahalle sakinleri, Efeler İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin desteğiyle çok istedikleri camilerine kavuşturuldu.
Efeler ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi merkezine 5 kilometre mesafede yaşayan Andız mevkii sakinlerinin yıllardır özlemle bekledikleri cami sorunları çözüldü. Özellikle Ramazan aylarında ve Cuma günleri yerleşim alanında camileri olmadığı için kilometrelerce yürümek zorunda kalan Andız’a Efeler İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin bağışlarıyla cami kazandırıldı.
Konuklu Mahallesi Andız mevkiinde yapımı tamamlanan cami Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Efeler Müftüsü Salih Akcan, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire başkanı Tahsin Kocaman ile Konuklu Mahallesi ve Andız sakinlerinin katılımıyla ibadete açıldı.
Caminin açılışında konuşan İlçe Müftüsü Salih Akcan, camini yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek; “Andız mevkiinde yaşayan vatandaşlarımız yıllardır bir caminin özlemini çekiyordu. İlçe Müftülüğümüz ve cami yaptırma deneğinin katkılarıyla tamamladığımız camimiz yaklaşık 120 bin liraya mal oldu. Camimizin ibadete açılmasıyla birlikte Andızlı hemşerilerimiz ibadetlerini artık daha rahat yapabilme imkanına kavuştular. Bu projeye yardım eden ve destekleyen herkesten Allah razı olsun” dedi.
İlçe Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Belediye Başkanı Mesut Özakçan’da toplu ibadetlerin yapıldığı Ramazan ayında camisi olmayan bir mahallede cami açılışı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, yardım ve katkıda bulunanlara teşekkür ettiler.
Yapılan konuşmaların ardından Andız Camisi protokol tarafından dualarla ibadete açıldı. Mahalle sakinleri yerleşim alanlarına cami kazandırdıkları için yetkililere ve hayırseverlere şükranlarını sundu. (İHA)

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