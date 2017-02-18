ANA BABA OKULU’NDA ANNE-BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ KONUŞULDU

Efeler Belediyesi tarafından, anne babaların çocuk yetiştirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri sunmak için ücretsiz olarak düzenlenen ‘Ana-Baba Okulu’ eğitimleri devam ediyor.

Milli Aydın Bankası ikinci katındaki toplantı salonunda yapılan Anne-Baba ve çocuk ilişkilerini ele alan eğitim, Doç Dr. Nermin Koruklu tarafından verildi.

Her hafta farklı bir konu ile devam eden,”Ana Baba Okulu” eğitimlerine katılım oldukça yoğun oluyor.