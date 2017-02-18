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18 Şubat 2017
Efeler, Eğitim

ANA BABA OKULU’NDA ANNE-BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ KONUŞULDU

Efeler Belediyesi tarafından, anne babaların çocuk yetiştirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri sunmak için ücretsiz olarak düzenlenen ‘Ana-Baba Okulu’ eğitimleri devam ediyor.
Milli Aydın Bankası ikinci katındaki toplantı salonunda yapılan Anne-Baba ve çocuk ilişkilerini ele alan eğitim, Doç Dr. Nermin Koruklu tarafından verildi.
Her hafta farklı bir konu ile devam eden,”Ana Baba Okulu” eğitimlerine katılım oldukça yoğun oluyor.
Efeler Belediyesi, Aydınlıların daha eğitimli, daha sağlıklı yaşamalarını amaçlayarak veliler ile çocukları arasındaki bağların kuvvetlendirilmesini sağlamak düşüncesi açtıkları Ana Baba Okulu’na tüm velileri davet ediyor.
(KUDRET CAN)

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