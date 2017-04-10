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11 Nisan 2017
Efeler, Güncel, Siyaset, Yaşam

AMBULANS BİLE GEÇEMEDİ

Başbakan Binali Yıldırım’ın Aydın mitingi nedeniyle bütün caddelerin trafiğe kapatılması, Aydın’da hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bu durumdan, acil sağlık hizmetleri de etkilendi.
Saat 17.10 civarında Doğu Gazi Bulvarı’ndan Ramazanpaşa Kavşağı yönüne gelen bir ambulans, kavşağın ve caddenin kapalı olması nedeniyle geçiş yapamadı.
Güvenlik görevlilerinin ambulans sürücüsüne, yolun kapalı olduğunu, yapabilecekleri birşeyin olmadığını söylemesi üzerine, ambulans ve personeli geldikleri yoldan geri dönmek zorunda kaldılar.
Olay, Mücadele objektiflerine böyle yansıdı.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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