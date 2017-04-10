AMBULANS BİLE GEÇEMEDİ

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Başbakan Binali Yıldırım’ın Aydın mitingi nedeniyle bütün caddelerin trafiğe kapatılması, Aydın’da hayatı olumsuz yönde etkiledi.
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