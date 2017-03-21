Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
21 Mart 2017
Efeler, YaÅŸam

ALTI NOKTA KÃ–RLER DERNEÄžÄ°’NDEN KEÅžKEKLÄ° KERMES

AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi keÅŸkekli kermes dÃ¼zenledi.
Ev yapÄ±mÄ± Ã§eÅŸitli gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin ve keÅŸkek satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kermesin gelirlerinin AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi’ne kayÄ±tlÄ± ihtiyaÃ§ sahiplerine verileceÄŸini belirtildi.
Efeler Sevgi Yolu’nda her yÄ±l Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde olmak Ã¼zere kermesler dÃ¼zenleyerek ihtiyaÃ§ sahibi Ã¼yelerinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama anlamÄ±nda yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Bayram Ã–zen; “Kermesimizi baÅŸta Beyaz Baston ihtiyacÄ± olan Ã¼yelerimize beyaz baston tedarik edebilmek ve ihtiyaÃ§ sahibi Ã¼yelerimize katkÄ±da bulunabilmek amacÄ±yla dÃ¼zenledik. Bu tÃ¼r kermes etkinliklerimizi biz Ã§eÅŸitli periyotlarla gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz.Â  DerneÄŸimiz Ã¼yelerini katkÄ± saÄŸlamak adÄ±na da her zaman yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. BugÃ¼n keÅŸkek ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bayan Ã¼yelerimizin evlerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§eÅŸitli gÄ±dalarÄ± satÄ±ÅŸa sunduk. AydÄ±n’lÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun ilgisi gÃ¶rdÃ¼k. Ã–ncelikle duyarlÄ±lÄ±klarÄ± nedeniyle ben tÃ¼m hemÅŸehrilerime sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum.” dedi.
AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen kermese, AYÃ‡EP BaÅŸkanÄ± Mehmet Vergili’de keÅŸkek satÄ±n alarak destek verdi.
(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  JandarmanÄ±n yakaladÄ±ÄŸÄ± 38 ÅŸÃ¼pheliden 19â€™u tutuklandÄ±
Share

BENZER HABERLER

Sahte kredi kartÄ± Ã§etesi KuÅŸadasÄ±â€™nda yakalandÄ±

Sahte kredi kartÄ± Ã§etesi KuÅŸadasÄ±â€™nda yakalandÄ±

AydÄ±nâ€™da FETÃ– davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸi salonda yoÄŸun gÃ¼venlik tedbiri

AydÄ±nâ€™da FETÃ– davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼leceÄŸi salonda yoÄŸun gÃ¼venlik tedbiri

Nazilli’de TerÃ¶r Operasyonu: 56 gÃ¶zaltÄ±

Nazilli’de TerÃ¶r Operasyonu: 56 gÃ¶zaltÄ±

REFERANDUM ATIÅžMALARI

REFERANDUM ATIÅžMALARI

AydÄ±nâ€™da 1644 iÅŸyeri denetlendi

AydÄ±nâ€™da 1644 iÅŸyeri denetlendi

Koyun-KeÃ§i BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± KoÅŸarâ€™dan aÃ§Ä±klama

Koyun-KeÃ§i BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± KoÅŸarâ€™dan aÃ§Ä±klama

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

ParÃ§alÄ± Bulutlu
SalÄ± 03/21 0%
ParÃ§alÄ± Bulutlu
ParÃ§alÄ± Bulutlu. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 9Â°C.
ParÃ§alÄ± Bulutlu
SalÄ± 03/21 0%
ParÃ§alÄ± Bulutlu
ParÃ§alÄ± Bulutlu. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 9Â°C. RÃ¼zgÃ¢r ve deÄŸiÅŸken.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,6322

  • Euro

    3,9265

  • BIST

    90.606

  • AltÄ±n

    145,3759

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

CLOSE