ALTI NOKTA KÃ–RLER DERNEÄžÄ°’NDEN KEÅžKEKLÄ° KERMES

AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi keÅŸkekli kermes dÃ¼zenledi.

Ev yapÄ±mÄ± Ã§eÅŸitli gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin ve keÅŸkek satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kermesin gelirlerinin AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi’ne kayÄ±tlÄ± ihtiyaÃ§ sahiplerine verileceÄŸini belirtildi.

Efeler Sevgi Yolu’nda her yÄ±l Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde olmak Ã¼zere kermesler dÃ¼zenleyerek ihtiyaÃ§ sahibi Ã¼yelerinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama anlamÄ±nda yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi AydÄ±n Åžube BaÅŸkanÄ± Bayram Ã–zen; “Kermesimizi baÅŸta Beyaz Baston ihtiyacÄ± olan Ã¼yelerimize beyaz baston tedarik edebilmek ve ihtiyaÃ§ sahibi Ã¼yelerimize katkÄ±da bulunabilmek amacÄ±yla dÃ¼zenledik. Bu tÃ¼r kermes etkinliklerimizi biz Ã§eÅŸitli periyotlarla gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz.Â DerneÄŸimiz Ã¼yelerini katkÄ± saÄŸlamak adÄ±na da her zaman yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. BugÃ¼n keÅŸkek ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bayan Ã¼yelerimizin evlerinde yaptÄ±klarÄ± Ã§eÅŸitli gÄ±dalarÄ± satÄ±ÅŸa sunduk. AydÄ±n’lÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun ilgisi gÃ¶rdÃ¼k. Ã–ncelikle duyarlÄ±lÄ±klarÄ± nedeniyle ben tÃ¼m hemÅŸehrilerime sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum.” dedi.