Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
03 AÄŸustos 2017
Efeler

Ali RÄ±za Ertan ParkÄ± Ã§iÃ§ek aÃ§tÄ±

Efeler Belediyesi ekipleri tarafÄ±ndan Girne Mahallesi’nde bulunan Ali RÄ±za Ertan ParkÄ±’nda yeni dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±. Yeniden boyanan park, Ã§iÃ§eklendirilerek renkli bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye kavuÅŸturuldu.
Efeler Belediyesi Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar doÄŸrultusunda Girne Mahallesi’nde bulunan Ali RÄ±za Ertan ParkÄ± yenilendi. ParkÄ±n iÃ§erisinde bulunan elektrik trafosu dekoratif olarak boyanÄ±p kauÃ§uklar yenilenerek, basket sahasÄ±, fitness aletleri ve banklar Ã§eÅŸitli renklere boyandÄ±. Ã‡iÃ§eklendirme yapÄ±lan parkta bulunan bir Ã§iÃ§eklik ise sÃ¼s havuzuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Efeler’deki tÃ¼m parklarÄ±n periyodik olarak bakÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±larak, gerekli dÃ¼zenlemelerin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ifade eden Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, “Parklar, kentlerde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n nefes aldÄ±ÄŸÄ±, oturup soluklandÄ±ÄŸÄ± yerlerdir. ParklarÄ±mÄ±zÄ± kentimize yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde renklendirmeye ve Ã§iÃ§eklendirmeye devam ediyoruz. KÃ¶yden mahalleye dÃ¶nÃ¼ÅŸen yerleÅŸim yerlerinde de uygun alan bulunmasÄ± halinde yeni parklar yaparak halkÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine aÃ§Ä±yoruz. HalkÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan memnuniyet ile karÅŸÄ±lanan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± dahilinde devam edecektir” dedi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Åžehit Astsubay Emrah Ãœnalan ParkÄ± hizmete aÃ§Ä±ldÄ±
Share

BENZER HABERLER

“GERMENCÄ°K’TE YAÅžLANMAK AYRICALIK”

“GERMENCÄ°K’TE YAÅžLANMAK AYRICALIK”

Samandan otel yaptÄ±lar

Samandan otel yaptÄ±lar

Germencikli SayacÄ±lar Suriyelilere Tepkili

Germencikli SayacÄ±lar Suriyelilere Tepkili

“AKIN, SAPLA SAMANI KARIÅžTIRIYOR”

“AKIN, SAPLA SAMANI KARIÅžTIRIYOR”

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir’den Ãœmmet AkÄ±nâ€™a cevap

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir’den Ãœmmet AkÄ±nâ€™a cevap

Mehmet Ali Usta Teknolojiye yenilmedi

Mehmet Ali Usta Teknolojiye yenilmedi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
PerÅŸembe 08/03 10%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 21Â°C.
AÃ§Ä±k
PerÅŸembe 08/03 10%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 21Â°C. RÃ¼zgÃ¢r GGD ve deÄŸiÅŸken.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5361

  • Euro

    4,2005

  • BIST

    106.147

  • AltÄ±n

    144,2429

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

Sahibinden SatÄ±lÄ±k Mercedes Sprinter

-->

CLOSE