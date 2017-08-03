Ali RÄ±za Ertan ParkÄ± Ã§iÃ§ek aÃ§tÄ±

Efeler Belediyesi ekipleri tarafÄ±ndan Girne Mahallesi’nde bulunan Ali RÄ±za Ertan ParkÄ±’nda yeni dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±. Yeniden boyanan park, Ã§iÃ§eklendirilerek renkli bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye kavuÅŸturuldu.

Efeler Belediyesi Park ve BahÃ§eler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar doÄŸrultusunda Girne Mahallesi’nde bulunan Ali RÄ±za Ertan ParkÄ± yenilendi. ParkÄ±n iÃ§erisinde bulunan elektrik trafosu dekoratif olarak boyanÄ±p kauÃ§uklar yenilenerek, basket sahasÄ±, fitness aletleri ve banklar Ã§eÅŸitli renklere boyandÄ±. Ã‡iÃ§eklendirme yapÄ±lan parkta bulunan bir Ã§iÃ§eklik ise sÃ¼s havuzuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Efeler’deki tÃ¼m parklarÄ±n periyodik olarak bakÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±larak, gerekli dÃ¼zenlemelerin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ifade eden Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, “Parklar, kentlerde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n nefes aldÄ±ÄŸÄ±, oturup soluklandÄ±ÄŸÄ± yerlerdir. ParklarÄ±mÄ±zÄ± kentimize yakÄ±ÅŸÄ±r bir ÅŸekilde renklendirmeye ve Ã§iÃ§eklendirmeye devam ediyoruz. KÃ¶yden mahalleye dÃ¶nÃ¼ÅŸen yerleÅŸim yerlerinde de uygun alan bulunmasÄ± halinde yeni parklar yaparak halkÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine aÃ§Ä±yoruz. HalkÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan memnuniyet ile karÅŸÄ±lanan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma planÄ± dahilinde devam edecektir” dedi. (Ä°HA)