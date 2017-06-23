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23 Haziran 2017
Asayiş, Efeler

Alev alan çöp konteynırı korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, park halindeki araçların arasında alev alev yanan çöp konteynırı paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahllesi 1901 Sokakta park halindeki araçların arasında bulunan dolu çöp konteynırı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev yanan çöp konteynırında başlayan yangının araçlara ulaşmasından endişe eden çevre sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yanan çöp konteynırını söndürerek yangının araçlara sıçramasını önledi. (İHA)

 

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