AKIN YAKAN, CUMARTESİ ETKİNLİKLERİNDE KİTABINI TANITTI

Atatürkçü Düşünce Derneği Aydın Şubesi’nin sosyal ve kültürel etkinliklerinden olan Cumartesi etkinlikleri devam ediyor.

ADD Aydın Şubesi’nin Cumartesi Etkinlikleri kapsamında bu haftaki konuğu Avukat ve Yazar Akın Yakan oldu.

ADD Aydın Şubesi’nin kurucu üyelerinden olan Avukat Yazar Akın Yakan düzenlenen etkinlikte “Zaten herkes tek başına değil mi?” kitabını tanıttı.

Konuşmasına Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Aydın’da kurulmasıyla başlayan Yakan, o zamanın Türkiye’sinde gerekler nedeni ile ADD’nin kurulduğunu ve kurucularından biri olduğu için de gurur duyduğunu söyledi.

Günümüzde, Cumhuriyete ve Atatürk’e ciddi saldırılar yaşandığını vurgulayan Yakan; “ADD’nin kurucularından birisiyim. O dönemde Erol Ertuğrul ağabeyimizle birlikte kurduk. O günün Türkiye’sindeki gerekler nedeni ile kuruldu. Bundan dolayı kurucusu olduğum derneğin misafiri olmak çok özel. Diğer önemi, benim için gelinen koşullar içinde ADD’nin bana verdiği bir görev bir anlamda emir teşkil eder. Cumhuriyete ve Atatürk’e o kadar ciddi saldırılar yaşıyoruz ki bugünkü koşullarda. Birbirimizden başka tutunacak dalımızın da olmadığını düşünüyorum. Burası bizim için çok önemli, çok anlamlı ve ciddi bir kesişme noktası. O yönüyle de benim için burada olmak bir onurdur.” dedi.

ADD Aydın Şubesi’nin ciddi sıkıntıları olduğunu ve söyleşiye getirdiği kitaplarının gelirini derneğe aktaracağını söyleyen Yakan: “Derneğimizin çok ciddi sıkıntıları var. Ben bugün bir miktar kitabı buraya getirdim. Bunun gelirini derneğimize ve burs havuzumuza aktaracağız. diye konuştu.

2 fotoğraf albümü çıkardığını, birinin Aydın’ın tanıtılmasında, diğerinin ise Anadolu inançları üzerine olduğuna değinen Yakan, “Zaten Herkes Tek Başına Değil mi?” isimli kitabında ise üç ilgi alanını birleştirdiğini söyledi.

Edebiyat, fotoğraf ve müzik içerikli kitabında duygularını aktardığını ifade eden Yakan; ” ‘Zaten Herkes Tek Başına Değil mi?’ isimli kitabım aslında biraz kalıpların dışında bir kitap. Ben burada 3 ilgi alanımı birleştirdim. Edebiyat, fotoğraf ve müzik. Dokuz öykü var. Dokuz tane öyküyü fotoğrafladım ve müzikledim. Kitabın arkasında cd’si var. Müzikler bana ait. O yönüyle de zevkli bir çalışma oldu. Ben duygularımın aktarımı olduğuna inanıyorum. Burada bir duyguyu ifade ederken 3 sanat dalıyla kesiştirdim.” diye konuştu.

Söyleşi sonrası katılımcılara kitaplarını imzalayan Avukat Yazar Akın Yakan’a ADD Aydın Şubesi Başkanı Günver Güneş tarafından Atatürk Portresi takdim edildi.