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06 Mayıs 2017
Asayiş, Efeler

Afad ekipleri uzun süre kayıp çiftçiyi aradı

Aydın Efeler ilçesinde bir çiftçi traktörü ile manevra yaparken ölümden döndü. Traktör arkasında takılı olan ızgara ile birlikte yaklaşık 80 metre yuvarlandı. Olaydan sonra şok geçirerek bir süre ortalarda görünmeyen çiftçinin kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.
İlginç kaza Efeler İlçesi Emirdoğan mahallesinin Kapuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Köyde ikamet eden Ahmet Gündoğdu isimli çiftçi, sabah saatlerinde köyde çapa işi yapan Ali Çomak ve Arif Gökçen’i de yanına alarak Kapuz Mevkii’ndeki arazisine gitti. Çapa yapan ameleler tarlanın eğimli bölümlerinde ağaçların dibini çapalarken Ahmet Gündoğdu’da arazinin düz olan bölümlerini traktör ile sürmeye başladı. Çiftçi Ahmet Gündoğdu’nun yönetimindeki traktör manevra sırasında bir anda yamaca doğru sürüklendi. Tamamen kontrolü kaybolan traktör yaklaşık 80 metre mesafede olan dereye kadar yuvarlandı.
Sürücü bulunamayınca panik yaşandı
Bu sırada traktörün yuvarlandığını gören ameleler bir yandan dereye koşup traktörün sürücüsünü ararken diğer yandan da jandarma ve acil kurtarma ekiplerini arayarak yardım istedir. İlk etapta traktörün yanında bulunamayan Ahmet Gündoğdu çağrılara da cevap vermeyince herkes panik içerisinde şahsı aradı. AFAD ekiplerinin de aramaları sonucu Ahmet Gündoğdu baygın vaziyette buludnu. Gündoğdu’nun kazadan sonra şok geçirerek baygınlık geçirdiği ve bayıldığı için çağrılara cevap veremediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan çiftçinin tedavisinin devam ettiği hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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