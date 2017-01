Adalet BÃ¼ro Sen Kahraman Polisi AndÄ±

İzmir Adliyesi önünde önünde düzenlenen hain saldırı sırasında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ve adliye mübaşiri Musa Can, Adalet Büro Sendikası Aydın İl Başkanlığı tarafından anıldı. Aydın Adliye Sarayı önünde düzenlenen anma töreninde basın açıklaması yapan Adalet Büro Sendikası Aydın İl Başkanı Vedat Akaslan, terör örgütlerinin hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi. Başkan Akaslan açıklamasına şöyle devam etti; “İzmir Adliyesi’nde görevli hakim ve cumhuriyet savcılarının kullandığı C kapısı önünde şüpheli bir aracını park ettiğini, görevli polis memuru Fethi Sekin tarafından fark edilmesi üzerine, araca müdahale edilmesi anında teröristler ile polis memurumuz arasında çatışma çıkmış ve çıkan çatışmada teröristlerden ikisi öldürülürken görevli polis memuru Fethi Sekin maalesef şehit olmuştur. Araçta bulunan diğer teröristin adliye binasına rastgele ateş açması sonucunda adliyede görevli meslektaşımız mübaşir Musa Can da şehadet mertebesine ulaşmıştır. Büyük bir özveri ve birlik ruhu ile görev yapan yargı birimlerine gözdağı vermeye çalışılan bu saldırı sonucu verdiğimiz şehitler, ülkemizde büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Her ne kadar terör mensupları ülkemizde kaos ortamı yaratmak suretiyle bizlerin umutsuzluğa kapılmasını hedefleseler de, amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını açıkça göreceklerdir. Bizler biliyoruz ki terör örgütleri ülkemizde kaos ortamı yaratarak huzur ve istikrarın ortadan kalkmasını hedeflemekte meydana gelecek kaostan kendilerine ve tetikçilerine kanlı menfaatler sağlamaya çalışmaktadırlar. Asırlar boyu büyük acılara göğüs germiş bu toplumun her ne kadar sabrının gücünün farkına varmasalar da, bu vatan evlatlarının sahip oldukları toprakları hiçbir zaman feda etmeyeceklerinin de farkına varamadıkları açıkça görülmektedir. Bizlere düşen görev toplumsal el birliği ile etrafımızdaki terör örgütüne ve kanlı ideolojik eylemlerine hizmet eden ne kadar vatan haini var ise bunun en kısa yoldan emniyet güçlerine bildirilmesi olacaktır. Vatanımızın bölünmesi konusunda şehvetleri doruğa çıkmış ülkeler var.” dedi.“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu tür vahşete imza atan terör gruplarının eylem planlarını tek başına yapmadıklarını çok iyi bildiklerini söyleyen Başkan Akaslan; “Terör maşalarına bu saldırının altyapısını hazırlayan, vatanımızın bölünmesi konusunda şehvetleri doruğa çıkmış olan mevcut ülkelerin varlığından da bizzat haberdarız. Bu ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ayrıca lanetliyoruz. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur’ der yüce Yaradan. Kutsal vatanımızda yaşayan insanlarımızın huzurunu bozmak adına haince planlar yaparak, kardeşi kardeşe düşüren, çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın demeden birçok masum cana kıyan, elinden silahı, dilinden şiddeti düşürmeyen, tek amacı kardeş düşmanlığını körükleyerek ülkemizin birlik ve beraberliğini yok etmek isteyen teröre, terörü destekleyen her türlü güce dur diyoruz. Hep bir ağızdan şunu tekrar haykırıyoruz; her ne tür vahşete imza atarsanız atın bizler asla vazgeçmeyeceğiz. Hiç bir zaman bizleri birbirimize düşüremeyeceksiniz. Her ne kadar farklı düşüncelere sahip olsak da, hepimiz huzur dolu bir vatanda yaşamak, uğruna aynı yolda yürümekte sonuna kadar kararlıyız. Sendikamız bir Sivil Toplum Örgütü olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacaktır. Bu terör eylemleri hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Şanlı bayrağımız altında tek devlet, tek millet, tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bugün bir Savcı Mehmet Selim Kiraz şehit olur, bin Savcı Mehmet Selim Kiraz doğar. Bugün bir kaymakam Muhammet Fatih Safitürk şehit olur, bin kaymakam Muhammet Fatih Safitürk doğar. Bugün bir asker Ömer Halisdemir şehit olur, bin asker Ömer Halisdemir doğar. Bugün bir polis Fethi Sekin şehit olur, bin polis Fetih Sekin doğar. Bugün bir mübaşir Musa Can şehit olur, bin mübaşir Musa Can doğar. Anlayacağınız “Bizler bir ölür bin doğarız”. Adalet Büro Sendikası’nı temsilen; teröre karşı değişmeyen tavır ve duruşumuzu devam ettirmek suretiyle, bu eylemlerin sebebi olan tüm iç ve dış güçleri nefretle lanetliyoruz” şeklinde konuştu.(Betül Çolak)