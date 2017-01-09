Adalet BÃ¼ro Sen Kahraman Polisi AndÄ±

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen hain saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ve adliye mÃ¼baÅŸiri Musa Can, Adalet BÃ¼ro SendikasÄ± AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±. AydÄ±n Adliye SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen anma tÃ¶reninde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Adalet BÃ¼ro SendikasÄ± AydÄ±n Ä°l BaÅŸkanÄ± Vedat Akaslan, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin hiÃ§bir zaman hedeflerine ulaÅŸamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BaÅŸkan Akaslan aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti; “Ä°zmir Adliyesi’nde gÃ¶revli hakim ve cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± C kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde ÅŸÃ¼pheli bir aracÄ±nÄ± park ettiÄŸini, gÃ¶revli polis memuru Fethi Sekin tarafÄ±ndan fark edilmesi Ã¼zerine, araca mÃ¼dahale edilmesi anÄ±nda terÃ¶ristler ile polis memurumuz arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ ve Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada terÃ¶ristlerden ikisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼rken gÃ¶revli polis memuru Fethi Sekin maalesef ÅŸehit olmuÅŸtur. AraÃ§ta bulunan diÄŸer terÃ¶ristin adliye binasÄ±na rastgele ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucunda adliyede gÃ¶revli meslektaÅŸÄ±mÄ±z mÃ¼baÅŸir Musa Can da ÅŸehadet mertebesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zveri ve birlik ruhu ile gÃ¶rev yapan yargÄ± birimlerine gÃ¶zdaÄŸÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan bu saldÄ±rÄ± sonucu verdiÄŸimiz ÅŸehitler, Ã¼lkemizde bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Her ne kadar terÃ¶r mensuplarÄ± Ã¼lkemizde kaos ortamÄ± yaratmak suretiyle bizlerin umutsuzluÄŸa kapÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleseler de, amaÃ§larÄ±na hiÃ§bir zaman ulaÅŸamayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶receklerdir. Bizler biliyoruz ki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼lkemizde kaos ortamÄ± yaratarak huzur ve istikrarÄ±n ortadan kalkmasÄ±nÄ± hedeflemekte meydana gelecek kaostan kendilerine ve tetikÃ§ilerine kanlÄ± menfaatler saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±rlar. AsÄ±rlar boyu bÃ¼yÃ¼k acÄ±lara gÃ¶ÄŸÃ¼s germiÅŸ bu toplumun her ne kadar sabrÄ±nÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼n farkÄ±na varmasalar da, bu vatan evlatlarÄ±nÄ±n sahip olduklarÄ± topraklarÄ± hiÃ§bir zaman feda etmeyeceklerinin de farkÄ±na varamadÄ±klarÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmektedir. Bizlere dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev toplumsal el birliÄŸi ile etrafÄ±mÄ±zdaki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ve kanlÄ± ideolojik eylemlerine hizmet eden ne kadar vatan haini var ise bunun en kÄ±sa yoldan emniyet gÃ¼Ã§lerine bildirilmesi olacaktÄ±r. VatanÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¶lÃ¼nmesi konusunda ÅŸehvetleri doruÄŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ Ã¼lkeler var.” dedi.“TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± olarak bu tÃ¼r vahÅŸete imza atan terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n eylem planlarÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na yapmadÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ok iyi bildiklerini sÃ¶yleyen BaÅŸkan Akaslan; “TerÃ¶r maÅŸalarÄ±na bu saldÄ±rÄ±nÄ±n altyapÄ±sÄ±nÄ± hazÄ±rlayan, vatanÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¶lÃ¼nmesi konusunda ÅŸehvetleri doruÄŸa Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olan mevcut Ã¼lkelerin varlÄ±ÄŸÄ±ndan da bizzat haberdarÄ±z. Bu Ã¼lkelerin TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± olarak ayrÄ±ca lanetliyoruz. Kim bir cana veya yeryÃ¼zÃ¼nde bozgunculuk Ã§Ä±kartmaya karÅŸÄ±lÄ±k olmaksÄ±zÄ±n haksÄ±z yere bir cana kÄ±yarsa bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ gibi olur. Her kim bir canÄ± kurtarÄ±rsa bÃ¼tÃ¼n insanlarÄ± kurtarmÄ±ÅŸ gibi olur’ der yÃ¼ce Yaradan. Kutsal vatanÄ±mÄ±zda yaÅŸayan insanlarÄ±mÄ±zÄ±n huzurunu bozmak adÄ±na haince planlar yaparak, kardeÅŸi kardeÅŸe dÃ¼ÅŸÃ¼ren, Ã§ocuk, genÃ§, yaÅŸlÄ±, erkek, kadÄ±n demeden birÃ§ok masum cana kÄ±yan, elinden silahÄ±, dilinden ÅŸiddeti dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyen, tek amacÄ± kardeÅŸ dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÃ¶rÃ¼kleyerek Ã¼lkemizin birlik ve beraberliÄŸini yok etmek isteyen terÃ¶re, terÃ¶rÃ¼ destekleyen her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¼ce dur diyoruz. Hep bir aÄŸÄ±zdan ÅŸunu tekrar haykÄ±rÄ±yoruz; her ne tÃ¼r vahÅŸete imza atarsanÄ±z atÄ±n bizler asla vazgeÃ§meyeceÄŸiz. HiÃ§ bir zaman bizleri birbirimize dÃ¼ÅŸÃ¼remeyeceksiniz. Her ne kadar farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere sahip olsak da, hepimiz huzur dolu bir vatanda yaÅŸamak, uÄŸruna aynÄ± yolda yÃ¼rÃ¼mekte sonuna kadar kararlÄ±yÄ±z. SendikamÄ±z bir Sivil Toplum Ã–rgÃ¼tÃ¼ olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanÄ±nda olacaktÄ±r. Bu terÃ¶r eylemleri hiÃ§bir zaman amacÄ±na ulaÅŸamayacaktÄ±r. ÅžanlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±z altÄ±nda tek devlet, tek millet, tek yÃ¼rek olarak yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz. BugÃ¼n bir SavcÄ± Mehmet Selim Kiraz ÅŸehit olur, bin SavcÄ± Mehmet Selim Kiraz doÄŸar. BugÃ¼n bir kaymakam Muhammet Fatih SafitÃ¼rk ÅŸehit olur, bin kaymakam Muhammet Fatih SafitÃ¼rk doÄŸar. BugÃ¼n bir asker Ã–mer Halisdemir ÅŸehit olur, bin asker Ã–mer Halisdemir doÄŸar. BugÃ¼n bir polis Fethi Sekin ÅŸehit olur, bin polis Fetih Sekin doÄŸar. BugÃ¼n bir mÃ¼baÅŸir Musa Can ÅŸehit olur, bin mÃ¼baÅŸir Musa Can doÄŸar. AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z “Bizler bir Ã¶lÃ¼r bin doÄŸarÄ±z”. Adalet BÃ¼ro SendikasÄ±’nÄ± temsilen; terÃ¶re karÅŸÄ± deÄŸiÅŸmeyen tavÄ±r ve duruÅŸumuzu devam ettirmek suretiyle, bu eylemlerin sebebi olan tÃ¼m iÃ§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§leri nefretle lanetliyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.(BetÃ¼l Ã‡olak)