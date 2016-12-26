90 ÖĞRENCİYE “AZİZ SANCAR VE NOBEL’İN ÖYKÜSÜ” HEDİYE EDİLDİ

Aydın Lisesi Mezunları Derneği (ALMED), 90 öğrenciye Orhan Bursalı’nın kaleme aldığı Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü isimli kitabı hediye etti.

Özellikle 12. sınıf öğrencilerin meslek seçimlerinde faydalı olabileceği inancıyla Aydın Lisesi Mezunları Derneği’nde düzenlenen toplantıya; Aydın Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Selma Böcekli, Yönetim Kurulu üyeleri, Aydın Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Seçkin ve Aydın Lisesi 12. sınıf öğrencileri katıldılar.

1956 yılında Aydın Lisesi’nden mezun olan Nejat Ersoy’un temin ettiği, Orhan Bursalı’nın “Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü” isimli 90 kitabın öğrencilere yol göstereceğine inandığını söyleyen ALMED Başkanı Selma Böcekli öğrencilere; “Siz yeter ki başarıyı elde edin, biz her zaman sizin yanınızdayız.” dedi.

Böcekli ayrıca; Aydın Lisesi Mezunları Derneği’nin 2005 yılında kurulduğunu, 600’e yakın dernek üyelerinin olduğunu ve amaçlarının tüm öğrencilere her konuda maddi, manevi yardımcı olmak olduğunu vurguladı ve şunları söyledi;

“Biz ALMED olarak daha önce de meslek tanıtımları yapmıştık. Oradaki arkadaşlarımızın verdikleri sözler bakidir. Nereye hangi branşı seçecekseniz, rehberlik öğretmenleriniz size zaten yardımcı oluyorlardır, ama konularla ilgili bizim mezunumuz arkadaşlar da yine size yardımcı olmak istiyorlar. Sizin döneminizin çok zor olduğunun farkındayız. Bizim dernek olarak size yapabileceğimiz ne varsa, siz yeter ki isteyin, biz size bu imkanları sağlayalım, sağlamaya çalışalım.

Okul Aile Birliği Başkanımız bu yıl yeni başladı göreve, çok duyarlı bir arkadaşımız. Okul Aile Birliği Başkanımıza, rehberlik ve müdür yardımcılarınıza lütfen ulaşarak bize gelin. Her Çarşamba derneğimiz açık. Her konuda, maddi manevi kazandığınız yerlerle ilgili size yardımcı olalım. Biliyorsunuz biz dernek olarak burs veriyoruz. Belki çok fazla bir para değil ama, öğrenciyken hora geçecek bir miktar olur mutlaka. Bize gelin, burs olarak, maddi manevi destek oluruz.

Bizim 600’e yakın derneğimizin üyesi var. Bu çok önemi, bütün Türkiye’de yurt içi ve yurt dışında dernek üyelerimiz var. Hepimizin bütün amacı da sizlere destek vermek. Mezunları biraraya toplamak. Siz de mezun olacaksınız, bizler gibi mezun olduktan sonra bu arkadaşlıklarınızı arayacaksınız ve derneğimize siz sahip çıkacaksınız. Biz bunu istiyoruz.

Derneğimiz, 2005 yılında kuruldu, o zamandan bu zamana yönetimler değişiyor ama bu binamız hep kalacak. Aydın Lisesi Mezunları Derneği. Ders çalışmak için bile derneğimize gelebilirsiniz, sıcak bir ortamımız var. Siz yeter ki yardım isteyin bizden.

Daha önce de söyledim, siz yeter ki başarıyı elde edin, biz her zaman sizin yanınızdayız. Biz çok güçlü bir derneğiz. Bizim gücümüz size yansısın istiyoruz. Ders konularında da yine bizim mezun arkadaşlarımızın da dershaneleri var, o şekilde de size yardımcı olabiliriz. Bize ulaşmanız çok zor değil yeter ki siz isteyin.

Bugünkü toplanmamızın amacı da 1956 mezunu Nejat Ersoy ağabeyimiz bizim her yıl düzenlemiş olduğumuz pilav gününde bize bu kitaptan bahsetmişti. Orhan Bursalı’nın Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü. Bu kitabı okuduktan sonra özellikle son sınıf öğrencilerinin kafasının karışıklığının gideceği, biraz daha onlar için çok faydalı olabileceğini düşünmüş, kitabı okumuş ve bize dedi ki biz son sınıf öğrencisi çocuklarımıza bu kitapları hediye etmek istiyoruz.

Bu kitabı mutlaka okuyun. Sizlere yol gösterecektir. Buna inandığı için arkadaşımız bize hemen gönderdi. Bizde Okul Aile Birliği ile işbirliği yaparak bunu size hediye etmek istiyoruz.”

Selma Böcekli’nin konuşmasının ardından, Aydın Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Seçkin de Aydın Lisesi’nin köklü bir geçmişi olduğunu ve Aydın Lisesi’nde görev almanın kendisi için bir şans olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Seçkin ayrıca; “Ben Aydın Lisesi’nin bir özelliğini çocuğum burayı kazandıktan sonra farkettim. Aydın Lisesi’nin köklü bir geçmişi olduğunu biliyoruz zaten. Tabiri caizse Aydın’ın Galatasaray lisesi gibi bir şey. Zaten fiziki mekan olarak baktığımızda Aydın Lisesi’nin fiziki yapısı Aydın’da başka bir okulda yok. Üniversite havasında gibi. Binalarında bir ruhu vardır. Kendinden önce orada bulunmuş herkesten bir şeyler bulundurur. O anlamda Aydın Lisesi ciddi kökleri olan bir lise. Bu lisenin bir bölümünde görev aldığım için ben kendimi şanslı sayıyorum. Sizlerin de bu liseden mezun olacak olmanız bir ayrıcalıktır görüşüne hakim olmanızı istiyorum. İnanırsanız olmayacak hiçbir şey yoktur.

Burada Aydın Lisesi’nden mezun olan birisinin de yine böyle bir kitapla hayatının anlatıldığını bir gün duyarsak gerçekten gururla göğsümüz kabaracaktır. İnşallah böyle bir başarıya imza atarsınız. Kendinize saygınız varsa lisenize de saygınız vardır. Kurumlar kendilerinden çıkan insanlarla yükseliyorlar.” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Aydın Liseli 12. sınıf öğrencilerine Orhan Bursalı’nın “Aziz Sancar ve Nobel’in Öyküsü” isimli kitaplar dağıtıldı.