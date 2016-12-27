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27 Aralık 2016
Efeler, Eğitim

81 İlin Toprağından Türkiye Haritası

’81 El Aydın’da Buluşuyor’ projesi büyük beğeni kazandı.

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri proje kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinden gelen topraklar Aydın’da Türkiye haritasını oluşturdu.

Projenin açılışına; Türkiye’nin ilk şehit öğretmeni Şenol Akar’ın anne ve babası Meliha ve Hilmi Akar da katıldı.

81 ilin tamamının katılımıyla gerçekleştirilen projenin açılışında; “Ben Anadoluyum, yiğidim. Çatıktır kaşım. Ben Türküm, Kürdüm, Zazayım, Dadaşım, Çerkezim, dedik ya bir babanın oğluyum. Yedi gardaşım. İşte benim ben, ben Anadoluyum.” dizeleri ile konuşmasına başlayan Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Müdürü Abdullah Özcan Kardeş konuşmasına şöyle devam etti.
“Geçmişimiz ortak, geleceğimiz ortak, umudumuz ortak, bu ülkenin vatandaşları olarak. Bize düşen her koşulda birbirine kenetlenmiş bir ülke olmak. Vatanını yar bellemiş Ömer Halis Demir gibi fedakar bireyler yetiştirmek. Hani şehitlik mertebesine gönüllü koşanların arkalarından vatanını yar bellemiş sesiyle ‘Vatan sağ olsun’ sözü tüm sözleri ardında bırakır ya.
Peki biz? Biz ne yapabiliriz vatan için Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu olarak? Düşündük, bir düş kurduk birlikte: Vatanın her köşesini kucaklayan bir ağ kurarak birliktelik adına bir adım da biz atalım istedik.
Gönüllülük esasına dayanan ’81 El Aydın’da Buluşuyor’ projemiz her ilden katılan 80 okulun desteğiyle ortak bir çalışmaya imza attı. İlimizde vatan topraklarından oluşan bir masa tasarladı ekibimiz.
Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türkiye, toprak kadar sıcak çocukların tebessümlerini gözlerindeki ışıltıyı yolladı ilimize. Sevgiyle kucakladık.
Huzurunuzda vatan topraklarının buluşmasında emeği geçen herkese ve tanıtım aşamasında yanımızda olan sizlere çok teşekkür ediyorum.
Son olarak; Bir müebbet sevdadır vatan, Ne mutlu aşıktır onu bağrında yaşatan. Unutmamalı ki yarının nabzını tutar bugün yapılan; Ellerimizdir, yüreğimizdir, alın terimizdir; Kutlu emaneti yarınlara taşıyan! ”
Okul Müdürü Özcan Kardeş’in konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Şiir dinletisi Atatürk portresinin çocuklar tarafından oluşturulmasının ardından 81 ilden gelen toprakla oluşturulan “81 El Aydın’da Buluşuyor ” projesinin açılışına geçildi.
Şırnak’ın Yoğurtçular Köyü’nde PKK tarafından şehit edilen ilk öğretmen Şehit Şenol Akar’ın anne ve babası böyle günlerde kendilerini hatırladıkları için teşekkür ettikten sonra son günlerde artan şehit haberleri ile de göz yaşlarının hiç dinmediğini, neredeyse şehit gelmeyen ev kalmadı, her evden bir şehit veriliyor, artık aynı acıları başka ailelerinde yaşamalarını istemediklerini dile getirdiler.
(Mehtap Altınkeser)

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