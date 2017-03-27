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27 Mart 2017
Efeler, KÃ¼ltÃ¼r Sanat

8. TARIM VE Ä°NSAN FOTOÄžRAF SERGÄ°SÄ° AÃ‡ILDI

8’inci TarÄ±m ve Ä°nsan FotoÄŸraf Sergisi aÃ§Ä±ldÄ±.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 8. TarÄ±m ve Ä°nsan Ulusal FotoÄŸraf Sergisi AydÄ±n Forum AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi’nde aÃ§Ä±ldÄ±.
2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana geleneksel olarak dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada dereceye giren eserlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 8. TarÄ±m ve Ä°nsan FotoÄŸraf Sergisi, ziyaretÃ§ilerin beÄŸenisine sunuldu.
Bu yÄ±l 8’incisi dÃ¼zenlenen sergide, topraÄŸÄ±n ve tarÄ±mÄ±n Ã¶nemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸtirilmesi amaÃ§lanÄ±yor.
8. TarÄ±m ve Ä°nsan FotoÄŸraf sergisi 2 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar ziyaret edilebilecek.
(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  2 TOPTANCI HALÄ° KURULACAK
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