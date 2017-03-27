8. TARIM VE Ä°NSAN FOTOÄžRAF SERGÄ°SÄ° AÃ‡ILDI

8’inci TarÄ±m ve Ä°nsan FotoÄŸraf Sergisi aÃ§Ä±ldÄ±.GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen 8. TarÄ±m ve Ä°nsan Ulusal FotoÄŸraf Sergisi AydÄ±n Forum AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi’nde aÃ§Ä±ldÄ±.2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana geleneksel olarak dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸmada dereceye giren eserlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 8. TarÄ±m ve Ä°nsan FotoÄŸraf Sergisi, ziyaretÃ§ilerin beÄŸenisine sunuldu.Bu yÄ±l 8’incisi dÃ¼zenlenen sergide, topraÄŸÄ±n ve tarÄ±mÄ±n Ã¶nemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n geliÅŸtirilmesi amaÃ§lanÄ±yor.8. TarÄ±m ve Ä°nsan FotoÄŸraf sergisi 2 Nisan 2017 Pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar ziyaret edilebilecek.(FÄ°LÄ°Z DÄ°NDAR)