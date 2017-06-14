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14 Haziran 2017
Efeler, Yaşam

40 yıllık mezarcı gördüğü rüyadan sonra yaşayanlara mezar yapmıyor

Aydın’da yaklaşık 40 yıldan bu yana mezarcılık yapan mermer ustası Basri Oksun, gördüğü bir rüyanın ardından 5 yıldır ölmeden önce kendisine mezar yaptırmak isteyenlerin taleplerini geri çeviriyor. Sadece ölenlerin yakınlarının siparişlerini alan Basri Oksun, “5 yıldır halen gördüğüm rüyanın etkisindeyim. Artık ölümü gerçekleşmemiş kimseye mezar ve mezar taşı yapmam” dedi.
Aydın-Denizli yolu üzerinde bulunan ve genellikle mezar işi yapan bir mermer işleme atölyesinde çalışan 50 yaşındaki Basri Oksun, kendisi için mezar yaptırmaya gelenlerin siparişini kabul etmiyor. Bu kararı yaşadığı bir olay ve akabinde gördüğü rüya üzerine verdiğini belirten 40 yıllık mermerci Basri Oksun “Benli Hafızların Ali diye bir amcamız vardı. Gelip bana mezar taşının siparişini verip ölüm tarihi kalıncaya kadar her şeyi yazdırdı. Taşı hazırlayıp bir kenara koyduk. Ben de Hafız Ali Benli amcamıza ‘Ölüm tarihini ne zaman yazacağız’ diye takılmaya başladım. Her gördüğümde “Ben sana bildireceğim merak etme’ diyordu. Bir gece saat 03:00 gibi rüyamda hafız Ali Benli evime gelip beni uyandırdı. ‘Ölüm tarihimi bugün yaz’ dedi. Uyandım. Baya da korktum. Yataktan kalkıp bir sigara yaktım. Sonra yeniden yattım. Sabah namazı vaktinde Benli Hafızların Ali bir daha geldi rüyamda aynı şeyi tekrar söyledi. Uyandım ama bu defa korkudan bir daha yatamadım. Kuşluk vakti olduğunda sala okunmaya başladı. Hanıma ‘Salayı dinleyelim bakalım kim’ diye söyledim. Ölen kişi gerçekten Benli Hafızların Ali imiş. O günden bu yana kendi mezarını yaptırmak isteyenlerin siparişini kabul etmiyorum” dedi. (İHA)

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