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25 Mart 2017
Çevre, Efeler, Güncel

2’nci Aydın Çevre Kurultay ı Bugün

Aydın Çevre Kültür Platformu Derneği (AYÇEP) tarafından 2’ncisi düzenlenecek olan Aydın Çevre Kurultayı bugün gerçekleştirilecek.

Bugün (25 Mart 2017 Cumartesi) saat:11:30-17:15 arasında Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek olan 2’nci Aydın Çevre Kurultayı’na bütün Aydınlılar davetli.
Kurultayda açılış konuşmalarının ardından, AYÇEP Aydın Çevre Sorunları Belgeseli, konukların konuşmaları, jeotermal sorunu, toprak-hava-su kirliliği, madenler sorunu toplantı programında yer alacak.
Sonuç Oturumu ile kurultay sona erecek.
(GÜNER DOKUYUCU)

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