2’nci Aydın Çevre Kurultay ı Bugün

Son Dakika
Aydın Çevre Kültür Platformu Derneği (AYÇEP) tarafından 2’ncisi düzenlenecek olan Aydın Çevre Kurultayı bugün gerçekleştirilecek.
BENZER HABERLER
CHP’NİN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ
Aydın’da bir garip dolandırıcılık vakası, çok sayıda polis de mağdurlar arasında
Mahkeme Başkanından darbeye sevindiğini hatırlamayan sanığa reçete önerisi
RİSALET GERMEN’E SON VEDA
Başkan Saraç’tan esnaf ve sanatkara yeni nesil yazarkasa uyarısı
Mahkeme Başkanından sözde imama Ergenekon tepkisi
E-Posta *
Dolar
3,6143
Euro
3,9060
BIST
90.383
Altın
144,5878
Güçlü Çezik
İlk kez buna benzer bir sözü Nihat Genç’ten duydum sanırım. Ve adeta zihnime çivi gibi...
Yekta Güngör Özden
Egemenlik (hakimiyet), ulusun siyasal örgütü devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının...
Erol Ertuğrul
1 Ocak 2016 sabahı telefonuma bir mesaj geldi: “Biricik babamız Mustafa...
Fethi Aytaç
Mustafa´cığım, aziz kardeşim, Bugün 20 Ocak. Aramızdan ayrılışının ...
Beyhan Erdoğan
İlk Paris’e gidişimde gezdiğim şehirler içerisinde en beğendiğim ve mutlaka Par...
Güner Dokuyucu
Şartlar ne olursa olsun… Ülkemizde işler ne kadar kötüye giderse gitsin… Hergün y...
Salim Savcı
Gazetelerde, televizyonlarda açlıktan ölen insanları gördükçe insan kahrolur.(çok üzülmek...
Işık Cansuyu
Gaz yağını yakmadan, ışık vermez. İçindeki telleri kavuracaksın. Ya da… Havasını b...
Behiç Alparsa
– 2011′ in son günleri… – Bu yıl gitmek için sabırsız, yeni yılın eli ku...
Serbest Köşe
(AYFER ÇEZİK) Eşim Mustafa ÇEZİK’e mektubumdur. Mustafa, 21 Şubat senin d...
Levent Seçer
”Ben,manevi miras olarak hiçbir ayet,hiçbir doğma,hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıy...
Abdülkadir Güler
Eski Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz bir kültür adamı idi. Yurdunu milletini çok seviyordu...
Kudret Can
Efeler Belediyesi’nin sosyal ve kültürel anlamda toplumcu belediyecilik anlayışı ile ver...
Ayfer Çezik
Her 18 Mart geldiğinde içim değişik bir duyguyla dolar.. Hüzünle ve gözyaşları içinde sey...
Hüseyin Çetinkaya
Televizyon denildiğinde ilk akla gelen, görüntünün ve görüntüyle alakalı seslerin aynı an...
Şükrü Turan Ergün
Değerli Mücadele okurları, sizlere bu yazımda ziyaret ettiğim bir sergiden bahsetmek istiyorum...
Aydın Çevre Kültür Platformu Derneği (AYÇEP) tarafından 2'n...
Ünlü sanatçı Kutsi, sevenlerine yeni albüm müjdesi verdi....
Aydın Özel Başak Koleji Küçük Erkekler Basketbol Takımı, ...
Ekran zamanı ya da 3T olarak isimlendirilebilen; televizy...
İlk kez buna benzer bir sözü Nihat Genç'ten duydum sanırım.
Ve...
Efeler Belediyesi tarafından tarihi Çayyüzü Şehitliği bak...
Türkiye Okulsporları Federasyonu’nun faaliyet takviminde ...
Anadolu topraklarında yetişen zeytin ve zeytinyağının dün...
Aydın’da, FETÖ’nün Didim yapılanmasına ilişkin 44 sanıklı...
Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi, yaşlılara yönelik strat...
Hafta sonu Efeler merkezli olarak emlak piyasasında patlaya...
16 Nisan referandumu nedeniyle siyasetçilerin Aydın'a yaptıkları ...
Halk sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve akılcı ...
Aydın’da doğmuş ve aldığı eğitim ve terbiyele çalışmaların ...
Lig’de düşme potası ile arasında 3 puanlık fark bulunan...
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 4. maddesinde yapıl...
"BARZANİ BAYRAĞININ TÜRK BAYRAĞI‘NA EŞİTLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"
...
Aydın Ticaret Odası'nın hazırladığı 2016 tarihli Çıldır Hav...
"Bilimsel ve Laik Eğitim" konulu panel gerçekleştirildi.
...
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi, İstiklal Marş...
© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.