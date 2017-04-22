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22 Nisan 2017
Efeler, Güncel, Siyaset

“23 NİSAN TÜRK MİLLETİ’NİN EGEMENLİĞİNİ ELİNE ALDIĞI TARİHTİR”

Vatan Partisi Efeler İlçe Başkanı Saniye Duman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Duman; “Bundan tam 97 yıl önce 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan Türk Milleti’nin egemenliğini eline aldığı tarihtir.” dedi.
Duman, yayımladığı mesajında ayrıca şunları söyledi;
“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır düşüncesi ile saltanata ve emperyalizme karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Tam Bağımsız Türkiye’nin temelleri atılmıştır. Meclisin kurulması Türk Milletinin azim ve kararlılığının göstergesidir. Bu azim ve kararlılıkla Büyük Türk Milleti birinci istiklal savaşımızı başarıya ulaştırmış ve Türk Devrimine önderlik etmiştir.
İkinci istiklal savaşı diye adlandırdığımız Türkiye’nin içerisinden geçtiği bu zorlu günlerden Türk Milleti yine meclisin iradesiyle çıkacaktır. Nasıl 15 Temmuz 2016 gecesi küresel güçlere birlik ve beraberlik içinde karşı durduysak terör ve ekonomik çıkmaza karşı da birleşerek kararlılıkla çözüm üreteceğiz.
Bu birliktelikle 23 Nisan 1920 kararlılığını göstererek Atatürk’ün Türkiyesi’ni inşa etmek dileğiyle sınır boylarında vatan nöbeti tutan Mehmetçiğimizin, terörle mücadele yürüten polisimizin, 23 Nisan’ı coşkuyla kutlayan gençlerimizin ve Büyük Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”
(FİLİZ DİNDAR)

 

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