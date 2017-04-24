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24 Nisan 2017
Efeler, Eğitim, Güncel

23 NİSAN COŞKUSUNU YAŞADILAR, YAŞATTILAR

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da coşku ile kutlandı.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle il genelinde yapılan resmi törenlerin yanısıra, tüm okullarda da çeşitli etkinlikler düzenlenlendi.
Efeler Çeştepe İlkokulu’nda öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeniyle izlendi.
Okul öğrencilerinin sunuculuğunu yaptığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sınıf öğretmeni Gülcan Çelebi’nin günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı.
Yapılan konuşmaların ardından Çeştepe İlkokulu Anasınıfı B şubesi öğrencilerinin Erzurum yöresine ait Deliloy halayı gösterisi beğeniyle izlendi.
Öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin alkışlar eşliğinde izlediği gösterinin ardından, yine aynı öğrencilerin ‘Meslekleri Tanıyalım’ temalı oyunları sahnelendi.
Kutlama programı 23 Nisan şiirlerinin okunması ve  ayrıca Çeştepe İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin halat çekme, sandalye kapmaca ve çuval yarışmaları ile son buldu.
(KUDRET CAN)

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