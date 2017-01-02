21 Engelli Ã–ÄŸrenci Avrupa Yolunda

ZÃ¼beyde HanÄ±m Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eÄŸitim gÃ¶ren BiliÅŸim Teknolojileri AlanÄ±’nda eÄŸitim alan Ã¶ÄŸrenciler yeni yÄ±lÄ±n ilk haftasÄ±nda 16 gÃ¼n sÃ¼recek eÄŸitim programÄ± iÃ§in Avusturalya’nÄ±n baÅŸkenti Viyana’ya gidecekler.

TanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda konuyla ilgili olarak aÃ§Ä±klama yapan ZÃ¼beyde HanÄ±m Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hacer EryÄ±lmaz; “Projemizin en Ã¶nemli amacÄ± okulumuzda engelli bireylerin mesleki eÄŸitime entegrasyonunu saÄŸlamak.” dedi.

“Bu doÄŸrultuda hedefimiz, okulumuzda hali hazÄ±rda 11 olan engelli Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde artÄ±rmaktÄ±r. TÃ¼m proje hareketliliklerimize engelli Ã¶ÄŸrencilerimizi de dahil ederek mesleki eÄŸitimin AB boyutunu inceleme ve uygulama fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalamalarÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. YaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma faaliyetleri sayesinde daha fazla engelli bireyi mesleki eÄŸitime entegre etmektir. Kurum olarak en Ã¶nemli ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±z engelli bireylerin okulumuzdan daha fazla yararlanma imkanÄ±nÄ± saÄŸlamak, fiziki ortamlarÄ± eriÅŸilebilir kÄ±lmak ve uygun ortam yaratmaktÄ±r. Projemizin bu ihtiyaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamada bir Ä±ÅŸÄ±k olacaÄŸÄ± kanÄ±sÄ±ndayÄ±z.Projemiz Ã¼Ã§ Ã¶ÄŸrenci hareketliliÄŸinden oluÅŸmaktadÄ±r. Okulumuzda BiliÅŸim Teknolojileri ve Yiyecek Ä°Ã§ecek Hizmetleri alanlarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶neliktir. Projemizde hem engelli hem de engelsiz olan Ã¶ÄŸrencilerimiz birlikte katÄ±lacaklarÄ± bir staj programÄ± Ã§erÃ§evesinde yurt dÄ±ÅŸÄ±nda eÄŸitim alacaklardÄ±r. Projemizde 10. 11. ve 12. sÄ±nÄ±flarÄ±ndan toplam 21 Ã¶ÄŸrencimiz katÄ±lÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. KatÄ±lÄ±mcÄ± Ã¶ÄŸrenci tespitinde engelli olan Ã¶ÄŸrencilerimize Ã¶ncelik verilmiÅŸ olup toplamda 21 Ã¶ÄŸrenci katÄ±lÄ±mcÄ± ve 3 Ã¶ÄŸretmen de refakatÃ§i olarak gÃ¶rev yapacaktÄ±r.BiliÅŸim Teknolojileri AlanÄ± iÃ§in; Mikrodenetleyici Ã¼zerinde basit programlama yapma ve Ã¶rnek devre uygulamalarÄ± konularÄ±nÄ± 14 gÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirmektir.Birinci Hareketlilik: Evsahibi kurum; Avusturya Viyanaâ€™da HÃ¶here Technische Bundeslehranstalt okuluna 7 Ã¶ÄŸrenci ile gerÃ§ekleÅŸtirilecektir. Ä°kinci hareketlilik; evsahibi kurum, Macaristan St. Gyorgy School of Media and Information Technology okuluna 7 Ã¶ÄŸrenci ile gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.Yiyecek Ä°Ã§ecek Hizmetleri AlanÄ± Ä°Ã§in; UluslararasÄ± Ã§orbalar, salatalar, salata soslarÄ±, tabak dekorlarÄ±, baÅŸlangÄ±Ã§, ara soÄŸuklar, sÄ±caklar ve ana yemeklerin sunumu tabak sÃ¼sleme teknikleri konularÄ±nÄ± teorik ve uygulamalarÄ±nÄ± 14 gÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirmektir. Ev sahibi kurum; Ã‡ek Cumhuriyeti Pragâ€™ta First Private Hotel School kurumuna 7 Ã¶ÄŸrenci ile gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.Zihinsel, iÅŸitme, gÃ¶rme ruhsal ve duygusal, ortopedik, dil ve konuÅŸma engellere sahip bireylerin farklÄ±lÄ±klarÄ± ne olursa olsun gerÃ§ek yaÅŸama hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z okullarÄ±mÄ±zda bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirilmiÅŸ eÄŸitim uygulamalarÄ±na ihtiyaÃ§ duyulmaktadÄ±r. Bu projemiz ile engelli Ã¶ÄŸrencilerimizi engelsiz olan Ã¶ÄŸrencilerimizle birlikte yurtdÄ±ÅŸÄ± mesleki staj programÄ±na dahil ederek BÃ¼tÃ¼nleÅŸtirilmiÅŸ EÄŸitim UygulamalarÄ±nÄ± pratikte uygulamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yeni proje sayesinde engelli bireylerin de okulumuzdan aldÄ±ÄŸÄ± mesleki eÄŸitimin kalitesini nicelik ve nitelik bakÄ±mÄ±ndan artÄ±racaktÄ±r.Projemiz sayesinde hem refakatÃ§i Ã¶ÄŸretmenlerimiz Avrupa boyutunda mesleki eÄŸitimi incelemiÅŸ, yerinde uygulamalarÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, bizzat atÃ¶lyede pratik dersler yapmÄ±ÅŸ olarak bÃ¼yÃ¼k bir tecrÃ¼be ile dÃ¶nerken, Ã¶ÄŸrencilerimiz de Avrupa boyutunda mesleki eÄŸitimi yerinde alarak Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ tecrÃ¼belerle Ã¼lkemize geleceklerdir. En bÃ¼yÃ¼k amacÄ±mÄ±z okulumuzda daha kaliteli mesleki eÄŸitimi verecek teorik ve pratik bilgi birikimini saÄŸlamaktÄ±r. Bir diÄŸer Ã¶nemli amacÄ±mÄ±z engelli bireylere okulumuzda daha iyi bir mesleki eÄŸitim vermektir. Bu proje ev sahibi ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencileri ile okulumuz Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerinin mesleki etkileÅŸim ve iyi uygulamalarÄ±n tecrÃ¼belerin paylaÅŸÄ±lmasÄ±na olanak yaratacaktÄ±r. Bu gruplar aynÄ± zamanda sadece mesleki anlamda deÄŸil; aynÄ± zamanda sosyal iliÅŸkiler, takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenme, iÅŸ yerlerinde Ã§alÄ±ÅŸma kurallarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenme gibi alanlarda da tecrÃ¼be edinmesi gereken bir kitledir.YabancÄ± ortaklarÄ±mÄ±zla gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz ekip Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± biÃ§imi okullar arasÄ±nda hÄ±zlÄ± bir bilgi transferini saÄŸlayacaktÄ±r. AyrÄ±ca projemiz sayesinde Ã¶ÄŸrencilerin ve Ã¶ÄŸretmenlerin daha innovatif dÃ¼ÅŸÃ¼nmeleri saÄŸlanacaktÄ±r.Projeye katÄ±lan Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilerimiz yaÅŸadÄ±klarÄ± tecrÃ¼belerle kendilerini daha da geliÅŸtirmiÅŸ olacaklar ve kazanÄ±mlarÄ±nÄ± okuldaki diÄŸer bireylere de anlatacaklardÄ±r. AmacÄ±mÄ±z tÃ¼m alanlarda daha kaliteli bir eÄŸitim verebilmektir. AyrÄ±ca proje kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek olan kÃ¼ltÃ¼r alÄ±ÅŸveriÅŸinin okullarÄ±mÄ±za yeni bir vizyon ve heyecan kazandÄ±racaÄŸÄ±na, eÄŸitim kalitemizin artacaÄŸÄ±na ve sonuÃ§ olarak eÄŸitim bÃ¶lgelerimizde tercih edilen okul olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz.”(Mehtap AltÄ±nkeser)