21 Engelli Ã–ÄŸrenci Avrupa Yolunda

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Bilişim Teknolojileri Alanı’nda eğitim alan öğrenciler yeni yılın ilk haftasında 16 gün sürecek eğitim programı için Avusturalya’nın başkenti Viyana’ya gidecekler.

Tanıtım toplantısında konuyla ilgili olarak açıklama yapan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hacer Eryılmaz; “Projemizin en önemli amacı okulumuzda engelli bireylerin mesleki eğitime entegrasyonunu sağlamak.” dedi.

“Bu doğrultuda hedefimiz, okulumuzda hali hazırda 11 olan engelli öğrenci sayısını hızlı bir şekilde artırmaktır. Tüm proje hareketliliklerimize engelli öğrencilerimizi de dahil ederek mesleki eğitimin AB boyutunu inceleme ve uygulama fırsatını yakalamalarını sağlamaktır. Yaygınlaştırma faaliyetleri sayesinde daha fazla engelli bireyi mesleki eğitime entegre etmektir. Kurum olarak en önemli ihtiyaçlarımız engelli bireylerin okulumuzdan daha fazla yararlanma imkanını sağlamak, fiziki ortamları erişilebilir kılmak ve uygun ortam yaratmaktır. Projemizin bu ihtiyaçlarımızı karşılamada bir ışık olacağı kanısındayız.Projemiz üç öğrenci hareketliliğinden oluşmaktadır. Okulumuzda Bilişim Teknolojileri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarının öğrencilerine yöneliktir. Projemizde hem engelli hem de engelsiz olan öğrencilerimiz birlikte katılacakları bir staj programı çerçevesinde yurt dışında eğitim alacaklardır. Projemizde 10. 11. ve 12. sınıflarından toplam 21 öğrencimiz katılımcı olacaktır. Katılımcı öğrenci tespitinde engelli olan öğrencilerimize öncelik verilmiş olup toplamda 21 öğrenci katılımcı ve 3 öğretmen de refakatçi olarak görev yapacaktır.Bilişim Teknolojileri Alanı için; Mikrodenetleyici üzerinde basit programlama yapma ve örnek devre uygulamaları konularını 14 günde gerçekleştirmektir.Birinci Hareketlilik: Evsahibi kurum; Avusturya Viyana’da Höhere Technische Bundeslehranstalt okuluna 7 öğrenci ile gerçekleştirilecektir. İkinci hareketlilik; evsahibi kurum, Macaristan St. Gyorgy School of Media and Information Technology okuluna 7 öğrenci ile gerçekleştirilecektir.Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı İçin; Uluslararası çorbalar, salatalar, salata sosları, tabak dekorları, başlangıç, ara soğuklar, sıcaklar ve ana yemeklerin sunumu tabak süsleme teknikleri konularını teorik ve uygulamalarını 14 günde gerçekleştirmektir. Ev sahibi kurum; Çek Cumhuriyeti Prag’ta First Private Hotel School kurumuna 7 öğrenci ile gerçekleştirilecektir.Zihinsel, işitme, görme ruhsal ve duygusal, ortopedik, dil ve konuşma engellere sahip bireylerin farklılıkları ne olursa olsun gerçek yaşama hazırlık yaptığımız okullarımızda bütünleştirilmiş eğitim uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projemiz ile engelli öğrencilerimizi engelsiz olan öğrencilerimizle birlikte yurtdışı mesleki staj programına dahil ederek Bütünleştirilmiş Eğitim Uygulamalarını pratikte uygulamış olacağız. Hazırladığımız bu yeni proje sayesinde engelli bireylerin de okulumuzdan aldığı mesleki eğitimin kalitesini nicelik ve nitelik bakımından artıracaktır.Projemiz sayesinde hem refakatçi öğretmenlerimiz Avrupa boyutunda mesleki eğitimi incelemiş, yerinde uygulamalarını görmüş, bizzat atölyede pratik dersler yapmış olarak büyük bir tecrübe ile dönerken, öğrencilerimiz de Avrupa boyutunda mesleki eğitimi yerinde alarak çok yönlü tecrübelerle ülkemize geleceklerdir. En büyük amacımız okulumuzda daha kaliteli mesleki eğitimi verecek teorik ve pratik bilgi birikimini sağlamaktır. Bir diğer önemli amacımız engelli bireylere okulumuzda daha iyi bir mesleki eğitim vermektir. Bu proje ev sahibi ortaklarımızın öğretmen ve öğrencileri ile okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin mesleki etkileşim ve iyi uygulamaların tecrübelerin paylaşılmasına olanak yaratacaktır. Bu gruplar aynı zamanda sadece mesleki anlamda değil; aynı zamanda sosyal ilişkiler, takım çalışmasını öğrenme, iş yerlerinde çalışma kurallarını öğrenme gibi alanlarda da tecrübe edinmesi gereken bir kitledir.Yabancı ortaklarımızla gerçekleştireceğimiz ekip çalışması biçimi okullar arasında hızlı bir bilgi transferini sağlayacaktır. Ayrıca projemiz sayesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin daha innovatif düşünmeleri sağlanacaktır.Projeye katılan öğretmen ve öğrencilerimiz yaşadıkları tecrübelerle kendilerini daha da geliştirmiş olacaklar ve kazanımlarını okuldaki diğer bireylere de anlatacaklardır. Amacımız tüm alanlarda daha kaliteli bir eğitim verebilmektir. Ayrıca proje kapsamında gerçekleşecek olan kültür alışverişinin okullarımıza yeni bir vizyon ve heyecan kazandıracağına, eğitim kalitemizin artacağına ve sonuç olarak eğitim bölgelerimizde tercih edilen okul olacağımızı düşünüyoruz.”(Mehtap Altınkeser)