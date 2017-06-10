20 yÄ±llÄ±k Ã§ile 10 hafta sonra bitiyor

AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan Dalama KÃ¶prÃ¼sÃ¼ 10 hafta sonra hizmete aÃ§Ä±lacak.
AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, 20 yÄ±ldÄ±r kendi haline terkedilen ve vatandaÅŸlarÄ±n can gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atan Dalama KÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ yÃ¶re halkÄ±nÄ±n talepleri Ã¼zerine yenileme kararÄ± aldÄ±.
Bu karar Ã§erÃ§evesinde yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanan Dalama KÃ¶prÃ¼sÃ¼, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zlem Ã‡erÃ§ioÄŸluâ€™nun talimatÄ± ile 10 hafta sonra vatandaÅŸlarÄ±n hizmetine aÃ§Ä±lacak.