ULUÇAMLIBEL’DEN GAZETEMİZE KUTLAMA

Son Dakika
Basın İlan Kurumu Aydın Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, gazetemizin 28’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Mücadele Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Ayfer Çezik’e bir kutlama mesajı gönderdi.
BENZER HABERLER
“VATANSEVER GENÇLER ‘HAYIR’ SEVER!”
Jandarmanın yakaladığı 38 şüpheliden 19’u tutuklandı
FETÖ soruşturmasında 10 üniversite personeli adliyeye sevk edildi
Jandarma’dan Zehir Tacirlerine 3’üncü Şafak baskını
Aydın’da geçen yıl 159 milyon lira sosyal yardım yapıldı
Adliyeye sevk edilen araştırma görevlisi tutuklandı
Aydın
Dolar
3,7038
Euro
3,9328
BIST
89.722
Altın
147,0308
Güçlü Çezik
Bakan Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki “evet” toplantısının engellenmesi y...
Yekta Güngör Özden
Egemenlik (hakimiyet), ulusun siyasal örgütü devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının...
Erol Ertuğrul
1 Ocak 2016 sabahı telefonuma bir mesaj geldi: “Biricik babamız Mustafa...
Fethi Aytaç
Mustafa´cığım, aziz kardeşim, Bugün 20 Ocak. Aramızdan ayrılışının ...
Beyhan Erdoğan
Ocak ayının ortalarındayız. Vakit akşam. Atatürk Kent Meydanı’ndaki kanepelere oturdum...
Güner Dokuyucu
Ülkemizin kaderini belirleyecek bir referandum yaklaşıyor. 16 Nisan’da ülkemizin yasama, ...
Salim Savcı
Gazetelerde, televizyonlarda açlıktan ölen insanları gördükçe insan kahrolur.(çok üzülmek...
Işık Cansuyu
Gaz yağını yakmadan, ışık vermez. İçindeki telleri kavuracaksın. Ya da… Havasını b...
Behiç Alparsa
– 2011′ in son günleri… – Bu yıl gitmek için sabırsız, yeni yılın eli ku...
Serbest Köşe
(AYFER ÇEZİK) Eşim Mustafa ÇEZİK’e mektubumdur. Mustafa, 21 Şubat senin d...
Levent Seçer
”Ben,manevi miras olarak hiçbir ayet,hiçbir doğma,hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıy...
Abdülkadir Güler
Türkiye coğrafyasında kimbilir HİSAR’la biten kaç il ve ilçemiz vardır. İşte bunlardan b...
Kudret Can
Efeler Belediyesi’nin sosyal ve kültürel anlamda toplumcu belediyecilik anlayışı ile ver...
Ayfer Çezik
Cemre’nin anlamı Temel Büyük Türkçe Sözlükte; “1- kor, ateş, yanmış kömür. 2- Hacı...
Hüseyin Çetinkaya
Meyve ağaçlarında budama, genelde bitki kış dinlenme döneminde havaların çok soğuk olmadı...
Şükrü Turan Ergün
Değerli Mücadele Okurları, 19 Şubat 2016’da yazdığım şiirimi konuşacak bugünkü yazım....
Basın İlan Kurumu Aydın Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, gazet...
Değerli Mücadele Okurları, 19 Şubat 2016’da yazdığım şiirimi konu...
Bakan Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki "evet" toplantısının engellenm...
Şehit Polis Fethi Sekin Parkı düzenlenen törenle açıldı...
Aydın’da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen ara...
Vatan Partisi (VP) Öncü Gençlik Aydın İl Başkanlığı, "VATAN...
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan suçlular...
Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kaps...
3 Mart Dünya Yaban Hayatı günü nedeniyle Aydın Doğa Korum...
Aydın’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yöne...
"BARZANİ BAYRAĞININ TÜRK BAYRAĞI‘NA EŞİTLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"
...
1 Mart 1990 tarihinde kurulmuş olan Mücadele Gazetesi, bugün ...
Vatan Partisi (VP) Aydın İl Başkanlığı, 16 Nisan 2017 tarih...
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şubesi Gençlik Kolu...
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çeçrioğlu, GEKA 9...
Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) Muh...
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Mücadele Gazetesi...
Ülkemizin kaderini belirleyecek bir referandum yaklaşıyor.
16 ...
© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.