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04 Mart 2017
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ULUÇAMLIBEL’DEN GAZETEMİZE KUTLAMA

Basın İlan Kurumu Aydın Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, gazetemizin 28’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Mücadele Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sayın Ayfer Çezik’e bir kutlama mesajı gönderdi.

Uluçamlıbel, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Mücadele Gazetesi’nin Kuruluşunun 28 inci yılında sizi en kalbi duygularımızla tebrik eder, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim.”
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

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