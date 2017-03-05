ŞENER’DEN GAZETEMİZE KUTLAMA

Son Dakika
BENZER HABERLER
“BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM” PANELİ
AYDIN ŞOFÖRLER ODASI GENEL KURULU YAPILDI
Aydın inciri Ortadoğu pazarına açılıyor
ADÜ Personelinden 10’u Tutuklandı
“VATANSEVER GENÇLER ‘HAYIR’ SEVER!”
Jandarmanın yakaladığı 38 şüpheliden 19’u tutuklandı
Aydın
Dolar
3,7169
Euro
3,9455
BIST
89.722
Altın
147,6592
Güçlü Çezik
Bakan Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki “evet” toplantısının engellenmesi y...
Yekta Güngör Özden
Egemenlik (hakimiyet), ulusun siyasal örgütü devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının...
Erol Ertuğrul
1 Ocak 2016 sabahı telefonuma bir mesaj geldi: “Biricik babamız Mustafa...
Fethi Aytaç
Mustafa´cığım, aziz kardeşim, Bugün 20 Ocak. Aramızdan ayrılışının ...
Beyhan Erdoğan
Ocak ayının ortalarındayız. Vakit akşam. Atatürk Kent Meydanı’ndaki kanepelere oturdum...
Güner Dokuyucu
Ülkemizin kaderini belirleyecek bir referandum yaklaşıyor. 16 Nisan’da ülkemizin yasama, ...
Salim Savcı
Gazetelerde, televizyonlarda açlıktan ölen insanları gördükçe insan kahrolur.(çok üzülmek...
Işık Cansuyu
Gaz yağını yakmadan, ışık vermez. İçindeki telleri kavuracaksın. Ya da… Havasını b...
Behiç Alparsa
– 2011′ in son günleri… – Bu yıl gitmek için sabırsız, yeni yılın eli ku...
Serbest Köşe
(AYFER ÇEZİK) Eşim Mustafa ÇEZİK’e mektubumdur. Mustafa, 21 Şubat senin d...
Levent Seçer
”Ben,manevi miras olarak hiçbir ayet,hiçbir doğma,hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıy...
Abdülkadir Güler
Türkiye coğrafyasında kimbilir HİSAR’la biten kaç il ve ilçemiz vardır. İşte bunlardan b...
Kudret Can
Efeler Belediyesi’nin sosyal ve kültürel anlamda toplumcu belediyecilik anlayışı ile ver...
Ayfer Çezik
2016 yılında kişi başına 8,5 kilogram makarna tüketmişiz. Dünyada da makarna tüketiminde 1...
Hüseyin Çetinkaya
İncir meyvesinin besin değeri yüksektir. Meyvelerin bileşimini %30–40 şeker, A, B, C vitamin...
Şükrü Turan Ergün
Değerli Mücadele Okurları, 19 Şubat 2016’da yazdığım şiirimi konuşacak bugünkü yazım....
Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, gazetemizin 28'in...
"Bilimsel ve Laik Eğitim" konulu panel gerçekleştirildi.
...
Efeler Belediyesi Mart Ayı 2. Olağan toplantısını gerçekl...
Aydın Şoförler Odası ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi 2016 yılı...
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarımdan Nazilli Belediyespo...
Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aydınspor...
Aydın’ın İncirliova ilçesinde iki kişi arasında yaşanan bıç...
Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, hakkında bazı...
Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, do...
Toros dağlarının eteğinde bulunan yayla köyü olarak bilin...
"BARZANİ BAYRAĞININ TÜRK BAYRAĞI‘NA EŞİTLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"
...
1 Mart 1990 tarihinde kurulmuş olan Mücadele Gazetesi, bugün ...
Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) Muh...
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Mücadele Gazetesi...
Ülkemizin kaderini belirleyecek bir referandum yaklaşıyor.
16 ...
© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.