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06 Mart 2017
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ŞENER’DEN GAZETEMİZE KUTLAMA

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, gazetemizin 28’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

AGC Başkanı Şener, Mücadele Gazetesi’nin 1 Mart 2017 tarihinde 28 yaşına girmesi nedeniyle gönderdiği kutlama mesajında şunları söyledi:
“Mücadele’mizin 28’inci yılını en içten dileklerimizle kutlar, başarılarınızın devamını dileriz.”
(FİLİZ DİNDAR)

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