MEHTAP ALTINKESER DÜNYA EVİNE GİRDİ

Mücadele Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehtap Altınkeser, Mali Müşavir Hulusi Önal ile dünya evine girdi.

Aydın İzmir Karayolu, Kızılcaköy Yolu Üzerindeki Keyif Bahçesi’nde düzenlenen görkemli düğün töreninde, sevenleri Altınkeser ve Ünal Ailelerini yalnız bırakmadılar.

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün törenine; Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci, SMMM Odası Başkanı Rıza Yörüyen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Aydın Şube Başkanı Dr. Nurten Atalay, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Denizhan Sandıklılı, çiftin yakınları, arkadaşları ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Hareketli bir parçayla salona giriş yapan genç çift konuklarını dans ederek selamladılar ve ilk danslarını sevenleri eşliğinde yaptılar.

Düğün törenlerinde nikahları kıyılan Mehtap ve Hulusi Ünal çiftinin heyecanları gözlerinden okunuyordu. Nikah bitiminde Mücadele Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehtap Altınkeser’in damadın ayağına basması herkesin alkışlarına ve keyifli anlara sahne oldu.

Konuklarıyla tek tek ilgilenen genç çiftler, arkadaşları ile birlikte doyasıya dans ettiler.

Gecenin sonlarına doğru Mehtap ve Hulusi Ünal çiftinin Harmandalı oyunu gösterileri konuklar tarafından büyük alkışla izlendi.

Mutlulukları gözlerinden okunan genç çift, kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan eş, dost ve yakınlarına teşekkür ettiler.

Mücadele Gazetesi olarak Yazı İşleri Müdürümüz Mehtap Altınkeser ve Hulusi Ünal’a bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.