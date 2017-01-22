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23 Ocak 2017
Duyduk GÃ¶rdÃ¼k YazÄ±yoruz

BEKARLIÄžA VEDA

Gazetemizin YazÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehtap AltÄ±nkeser Ã¶nceki gÃ¼n RÄ±fat Bey KonaÄŸÄ±’nda dÃ¼zenlenen gecede BekarlÄ±ÄŸa Veda dedi.
Gece iÃ§in hazÄ±rlanan tefler ve taÃ§larla canlÄ± mÃ¼zik eÅŸliÄŸinde doyasÄ±ya eÄŸlenen AltÄ±nkeser, meslektaÅŸlarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bekarlÄ±ÄŸa veda gecesinde AltÄ±nkeser ve arkadaÅŸlarÄ± eÄŸlencenin dibine vurdular.
4 ÅžUBAT’TA DÃœNYA EVÄ°NE GÄ°RÄ°YOR
Mehtap AltÄ±nkeser, hayatÄ±nÄ± Mali MÃ¼ÅŸavir Hulusi Ãœnal ile birleÅŸtiriyor.
AltÄ±nkeser, 4 Åžubat 2017 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat:19,30’da AydÄ±n Ä°zmir Yolu, KÄ±zÄ±lcakÃ¶y Yolu Ã¼zerindeki Keyif BahÃ§esi’nde dÃ¼zenlenecek yemekli tÃ¶renle dÃ¼nya evine girecek.
MÃ¼cadele Gazetesi olarak, AltÄ±nkeser ve Ãœnal ailelerini kutluyor, Mehtap AltÄ±nkeser ve Hulusi Ãœnal’a Ã¶mÃ¼r boyu mutluluklar diliyoruz.
(BETÃœL Ã‡OLAK)

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