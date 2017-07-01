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01 Temmuz 2017
Didim, Spor

Zıpkınla balık avının ustaları Didim’de buluşacak

Türkiye Su Altı Federasyonunun düzenlediği 2017 Yılı Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası 7-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında Didim’de yapılacak.
2017 yılı Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası heyecanı bu yıl Didim’de yapılacak. Şampiyonayla ilgili olarak Federasyon yetkililerinin Didim’de incelemelerini tamamladığı, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesine ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildiği ve yazışmaların yapıldığı öğrenildi. Didim’de ilk kez yapılacak bu şampiyonaya 22 Nisan’da Muğla Ören’de yapılan Ege – Akdeniz – Güney Anadolu Kulüplerinin yarışmada ilk altı arasında yer alan Kuşadası Ada Su Altı Spor Kulübü, Bodrum Su Sporları Kulübü, İzmir Bayraklı Belediye Spor Kulübü, Manisa Yüzme İhtisas Su Sporları Kulübü, Söke Belediyespor Kulübü, İzmir Balçova Belediye Termal Spor Kulübü, 6 Mayıs 2017 Tarihinde İstanbul Tuzla’da yapılan Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu Kulüplerinin katıldığı yarışmada ilk 10’da yer alan; Sinop Triatlon Yüzme Yelken Sualtı Sporları Kulübü, Giresun Deniz Dağcılık Spor Kulübü, Tekirdağ Okyanus Su Sporları Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Çalıkuşu Gençlikspor Kulübü, Balıkesir Burhaniye Belediyespor Kulübü, Trabzon Pasifik Doğa Sporları Kulübü, Bursa Nilüfer Elit Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü ve Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü sporcuları katılacak. Zıpkınla Balık Avı şampiyonasında bireysel başarı elde eden sporcular A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmaları bekleniyor. (İHA)

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