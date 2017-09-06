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06 Eylül 2017
Asayiş, Didim, Yaşam

Yaşlı adam Altınkum’da boğuldu

Aydın’ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 67 yaşındaki şahıs boğularak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Didim Hisar Mahallesi Kırkevler sitesinde ikamet eden Erdinç Nural (67) eşiyle birlikte denize girmek için altınkum plajına geldi. Eşiyle sahile inen Nural, serinlemek için denize girdi. İddialara göre, eşini denizde bulamayan kadın ise eşinin bulunması için polise ihbarda bulunurken, yaşlı adamın denizde hareketsiz gören diğer vatandaşlar ise durumu can kurtarana bildirdi. Yaşlı adamı denizden alan cankurtaran ekipleri şahsı denizden kıyıya taşıdı. Olayı gören diğer vatandaşlar ise durumu Polise ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı yapan kadın olay yerine çağrılırken, eşinin hayatını kaybettiğini öğrenen yaşlı kadın ise sinir krizleri geçirdi.
Sağlı ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaşlı adamın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adam otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırılacağı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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