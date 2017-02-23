Üstündağ hakkında suç duyurusu

Didim Kaymakamlığı tarafından Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ hakkında Cumhuriyet Savcılığınca suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Didim’de FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınıp ifadesi alınan ve ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 şüpheli arasında sanık olarak yer alan Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ hakkında Didim Cumhuriyet Savcılığınca suç duyurusunda bulunuldu.

Üstündağ bilindiği üzere Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Didim deki 46 şüpheli arasında sanık olarak yer almıştı. (İHA)