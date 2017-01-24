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24 Ocak 2017
Didim, GÃ¼ncel

UÄŸur Mumcu, Didimâ€™de anÄ±ldÄ±

Gazeteci yazar UÄŸur Mumcu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 24. yÄ±lÄ±nda CHP Didim Ä°lÃ§e Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan Didimâ€™de anÄ±ldÄ±.
24 Ocak 1993 tarihinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Gazeteci-Yazar UÄŸur Mumcu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 24. yÄ±lÄ±nda Didimâ€™de anÄ±ldÄ±.
CHP Didim Ä°lÃ§e Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan anma etkinlikleri kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenlendi. Parti binasÄ± karÅŸÄ±sÄ±ndan baÅŸlayan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Didim CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± GÃ¶kmen KarataÅŸ, Didim Belediye BaÅŸkanÄ± A.Deniz Atabay, Belediye BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Salih BankoÄŸlu partililer ve Didimli vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
YaÄŸmura aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden yÃ¼rÃ¼yen onlarca kalabalÄ±k Cumhuriyet Mahallesinde bulunan UÄŸur Mumcu ParkÄ±na ulaÅŸtÄ±lar. UÄŸur Mumcu parkÄ±nda tÃ¼m ÅŸehitler iÃ§in bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunularak, akabinde Ä°stiklal MarÅŸÄ± okundu. Daha sonra Didim CHP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± GÃ¶kmen KarataÅŸ basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  "HAYIR" BROÅžÃœRÃœNÃœ YASAKLAYAN VALÄ°LÄ°ÄžE TEPKÄ°
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