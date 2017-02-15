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15 Şubat 2017
Didim, Güncel, Siyaset

Tezcan; “Dilimiz çatışma dili olamayacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Didim İlçe Başkanlığının düzenlediği “Neden Hayır” konulu panelde konuştu.
CHP Didim İlçe Başkanlığının düzenlediği “Neden Hayır” konulu panel Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde yapıldı.
Panele konuşmacı olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan katılırken, panele Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, CHP’li Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP İl, İlçe ve Kadın kolları yöneticileri, CHP’li belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.
CHP Genel Başkan yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise sahnede yaptığı konuşmasına elinde “Neden hayır” denilmesi gerektiğini anlatan kitapçıklarla çıkarken, bunların herkese verilip dağıtılacağına söyledi.

Partililere kampanya sürecindeki yapacakları çalışma diliyle ilgili de uyarılarda bulunan Tezcan “Dilimiz çatışma dili olamayacak. Bu bir kampanya hayır kampanyası sadece bizim değil hayır diyen herkesin kampanyası. Sizler bu süreçte evet demeye meyilli vatandaşlarımız bu hangi partiden olursa olsun neden hayır’ı iyi anlatıp, bilgiler vereceğiz. Kişi cumhurbaşkanını sevebilir sevsin o da bizim vatandaşımız ama ona gerekçeleriyle anlatacağız. Evet veren de hayır veren de bizim vatandaşımız kimse vatan haini yada diktatör sevdalısı değil” dedi. (İHA)

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