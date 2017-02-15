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Partililere kampanya sürecindeki yapacakları çalışma diliyle ilgili de uyarılarda bulunan Tezcan “Dilimiz çatışma dili olamayacak. Bu bir kampanya hayır kampanyası sadece bizim değil hayır diyen herkesin kampanyası. Sizler bu süreçte evet demeye meyilli vatandaşlarımız bu hangi partiden olursa olsun neden hayır’ı iyi anlatıp, bilgiler vereceğiz. Kişi cumhurbaşkanını sevebilir sevsin o da bizim vatandaşımız ama ona gerekçeleriyle anlatacağız. Evet veren de hayır veren de bizim vatandaşımız kimse vatan haini yada diktatör sevdalısı değil” dedi. (İHA)