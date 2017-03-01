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01 Mart 2017
Asayiş, Didim, Güncel

Terör örgütü üyesi kokoreççi kaçak sigara satarken yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde iş yerinde 416 paket kaçak sigara ele geçirilen kokoreççinin terör örgütü PKK’ya maddi destek sağladığı belirlendi.
Edinilen bilgiye göre; jandarma asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JSAT) PKK/PYF terör örgütü mensubu olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı iddia edilen A.Ş. ve oğlu D.Ş’ye ait Didim’in Akbük Mahallesi liman mevkiinde bulunan kokoreççide yapılan aramada A.Ş’ye ait işyerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 25 adet tabanca fişeği ile evinde ise terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın resmi ve örgüt propagandasında kullanılan 2 adet takvim, 1 kumar makinesi ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.
D.Ş’ye ait araçta yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeğine ait dipcik, 416 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

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