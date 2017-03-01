Terör örgütü üyesi kokoreççi kaçak sigara satarken yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde iş yerinde 416 paket kaçak sigara ele geçirilen kokoreççinin terör örgütü PKK’ya maddi destek sağladığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; jandarma asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JSAT) PKK/PYF terör örgütü mensubu olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı iddia edilen A.Ş. ve oğlu D.Ş’ye ait Didim’in Akbük Mahallesi liman mevkiinde bulunan kokoreççide yapılan aramada A.Ş’ye ait işyerinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 25 adet tabanca fişeği ile evinde ise terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın resmi ve örgüt propagandasında kullanılan 2 adet takvim, 1 kumar makinesi ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

D.Ş’ye ait araçta yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeğine ait dipcik, 416 paket kaçak sigara ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)