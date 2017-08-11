Söke İŞKUR Müdürü Altun’dan Didim Ticaret Odasına veda ziyareti

Sorumluluk alanı Didim’i de kapsayan İŞKUR Söke Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevini dört yıldır sürdüren Cemil Altun, İzmir’e tayin olması sebebi ile Didim Ticaret Odasına veda ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette ev sahipliği yapan Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan Yardımcıları Mehmet Urgancı ve Mehmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Vela ve Mekin Subaşı, Altun’a yeni görev yerinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Cemil Altun; “Yaklaşık dört yıl görev yaptığım Çalışma ve İş Kurumu Söke Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü görevinden İzmir’e tayinim çıkması nedeni ile hafta sonu itibarıyla ayrılacağım. Görev yaptığım dönem içerisinde siz Didim Ticaret Odası Yönetim Kuruluna, Kaymakamımız İskender Yönden, Belediye Başkanımız Deniz Atabay başta olmak üzere, Başkan yardımcılarımıza, basın mensuplarına, Kamu dairelerinin değerli amir ve mensuplarına, sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyelerine, işverenlerimize, çeşitli sebeplerle Kurumumuzdan hizmet alan iş arayanlarımıza, fedakârca görevlerini en üst düzey motivasyonla görev yapan Kurumumun personellerine ve artık kendimi onlardan biri saydığım çok kıymetli Didim halkına görevde kaldığım sürede gösterdikleri yakın ilgi ve alaka için teşekkürü bir borç biliyorum. Görev yaptığımız süre içinde elimizden gelenin fazlasını yapmaya, Kurumumuzu umut kapısı olarak gören iş arayan, engelli ve eski hükümlü kardeşlerimize karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde, kendilerini rahat ifade edebildikleri bir ortam, durumları sebebi ile oluşan stres ve travmaları daha çabuk atlatmalarını amaçlayan bir anlayışla sorunlarına çözüm bulmaya, işverenlerimize Kurumumuzun sunduğu tüm hizmetlerden azami düzeyde faydalanmalarını amaç edindik. Kurumumuz bundan sonraki dönemde aynı şevk ve azimle Didim’imize hizmete devam edecektir. Bu duygularla sizden ve Tüm hemşerilerimizden helallik ve dua diliyorum” dedi.

Ziyareti için Altun’a teşekkür eden Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ ise, bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler ve Didim Ticaret Odası ile işbirliği için teşekkür etti.