Kaçış hazırlığındaki 60 mülteciyi polis yakaladı

Aydın’ın Didim İlçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan farklı milletlerden 60 mülteciyi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol denetiminde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Didim-Söke yolu üzerinde bulunan Polis Güvenlik noktasında görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimde farklı milletlerden 60 mülteciyi yakaladı. Suriyeli, Afganlı ve Afrika kökenli mülteciler otobüsten indirilirken mültecilerin içerisinde kadın ve çocukların da olduğu görüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen mülteciler işlemlerin yapılmasının ardından İl Göç Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)