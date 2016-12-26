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26 Aralık 2016
Çevre, Didim

Hayvan kostümü giyen hayvanseverler Aralık’ta denize girdi

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Didim’de “Hayvansever Gönüllüleri” adını veren ve aralarında ilçeye yerleşik yabancı uyrukluların da bulunduğu bir grup, Geleneksel olarak her yıl Aralık ayında sokak hayvanları yararına gerçekleştirdikleri denize girme etkinliği Altınkum Plajı’nda yapıldı. Etkinlik sonrası sokak hayvanları için 2. el giysi satışı yapıldı ve bağış toplandı.
Didim’de Geleneksel hale gelen sokak hayvanları için Aralık ayında denize girme etkinliği bu yılda yapıldı. Aralık ayının son günlerini yaşadığımı şu günlerde Altınkum’daki bir kafede bir araya gelen ilçedeki yerleşik uyruklu yabancı ile Türk vatandaşları tasarladıkları hayvan kostümleri ile Altınkum plajında denize girdi.
Sokakta yaşayan hayvanlar yararına gerçekleşen etkinliğe aralarında Türk, İngiliz, İskoç ve İrlandalıların bulunduğu grup katıldı. İlçede havanın da güzel olmasıyla birlikte grup üyeleri hep birlikte denize koştular. Yaklaşık 15 dakika suda kalan grup izleyicilerin alkışları eşliğinde denizden çıktı.
Giydiği köpek figürüyle etkinliğe katılarak destek olan Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Naşit Oskay, sahipsiz sokak hayvanları için 9 yıldır bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Bu etkinlikle sokak hayvanlarına ve barınakta yaşayan hayvanlara değer katıldığını belirten Oskay, “Kış ayları sahipsiz hayvanlar için zor geçiyor. Kış ortasındaki bu etkinlikte insanlar, hayvanlarla ilgilenerek hem kendileri mutlu oluyor hem de o canlıların kendilerinden farklı olmadığına dikkat çekiyorlar. Ben şahsen burada olmakla çok özel bir mutluluk yaşadım. Sokak hayvanlarına daha sıcak, daha yakın olmak gerekir” dedi.
Kafede gerçekleşen 2. el giysi satışı ile etkinliğe katılanların bağışlarıyla toplanan paralar, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’ndaki sahipsiz hayvanların kuru mama ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı öğrenildi. (İHA)

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