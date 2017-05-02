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02 Mayıs 2017
Didim, Kültür Sanat

Dünya basınından Didim Vegfest’e büyük ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Didim Belediyesi çalışmaları neticesinde Bulgaristan da 3 basın elemanı Didim’e gelerek, Didim’in tarihi, kültürel yerlerini ve otellerini dolaştı.
Didim Ticaret Odası strateji Geliştirme Komisyonu Başkanı Hikmet Atilla’nın rehberliğin de Didim Apollon tapınağı, Millet antik kenti, D-Marin, Didim’in koylarını ve otellerini dolaştılar.
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ dan da Vegan Festivali ve diğer etkinlikler hakkında bilgiler aldılar. Görüşme de Vegfest için 2018 senesin de uluslararası pazarlar da daha geniş çalışmalar yapacağız diyen Başkan Atabay, Bulgar pazarının Didim için önemli sadece Didim’in bir turistik yer olmasından değil, Didim’in yerlilerinin bir kısmının Bulgaristan dan gelmesi açısında da önemlidir.

Didim’den oldukça memnun ayrılan heyet, çalıştıkları basın da Didim ile ilgili haber yayınlayarak, tatilcilerin dikkatlerini Didim’e çekecek. (İHA)

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