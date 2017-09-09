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09 Eylül 2017
Didim

DTO’nun kültürel etkinliklere katkısı devam ediyor

Didim Ticaret Odası sivil toplum kuruluşlarının Didim adına düzenlediği kültürel etkinliklere destek sağlıyor.
Didim Ticaret Odası geçtiğimiz hafta Didim Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin düzenlediği 4. Uluslararası Didim Halk Dansları Festivali ile Didim Karadenizliler Derneği ve Didim 75 Gençlik Derneğinin işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Grup Koliva konserine katkıda bulundu.
Her iki etkinlikte de organizasyonu düzenleyen Dernekler Ticaret Odasına destekleri için teşekkür plaketi sundu.
Didim Şehir Parkı Amfi Tiyatroda düzenlenen Halk Dansları Festivali gala gecesine katılan Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ plaketi dernek başkanı İlyas Aydur’dan aldı.
Didim Karadenizliler Derneği ile Didim 75 Gençlik Derneği yönetimleri de Didim Ticaret Odasını ziyaret ederek plaket taktim ettiler. 75 Gençlik Derneği Başkanı İzzet Sirel, Karadenizliler Derneği Başkanı Hakan Kılıç ile dernek üyeleri Mehmet Vela, Ramazan Boztürk, Hüseyin Çalışkan, ve Nihat Özçevik Didim Ticaret Odası başkanı Şaban Üstündağ’a plaket verdi.
Üstündağ dernek üyelerine düzenledikleri etkinlik ve ziyaretleri için teşekkür ederek bundan sonra da bu gibi etkinliklere katkıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi. (İHA)

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