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14 Eylül 2017
Didim

DTO’dan Başsavcı Çoban’a hayırlı olsun ziyareti

Didim Ticaret Odası, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Mekin Subaşı ve Meclis Üyesi Deniz Demir geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban’ı ziyaret etti.
Ticaret Odası heyeti Başsavcıya yeni görevinin kendisi ve Didim’e hayırlı olması temennisinde bulundu.
Daha önce Kuşadası’nda görev yaptığını belirten ve misafirleri ile tek tek tanışan Başsavcı Çoban Didim, ilçe ekonomisi ve turizm hakkında bilgi aldı.

 

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