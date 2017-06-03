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03 Haziran 2017
Didim

DTO Meclis üyesi Demir günlük ev kiralayacakları uyardı

Didim’de yaygın şekilde faaliyet gösteren günlük kiralık ev hizmetleriyle ilgili olarak Didim Ticaret Odası Meclis Üyesi Deniz Demir, evini günlük kiralık şekilde verecek vatandaşları ve işletmeleri uyardı. Demir zamanında yapılmayan bildirimlere ağır cezalar verileceğini dile getirdi.
Didim Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Emlak Komitesi Üyesi Deniz Demir, Didim’de yaz sezonunun başladığı şu günlerde Günlük Kiralık evlerle ilgili uyarıda bulundu. 22 Kasım 2016 tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, günübirlik ev kiralayanlara da kimlik bildirimi zorunlu hale getirilmesinin ardından günlük kiralık evlerini kiralayanların Genel kolluk kuvvetlerine bildirim yapılması zorunlu hale gelirken, Didim’de yaygın şekilde faaliyet gösteren günlük kiralık ev hizmetleriyle ilgili olarak Didim Ticaret Odası Meclis Üyesi Deniz Demir uyarıda bulundu.
Demir konuyla ilgili olarak yasanın çıkmasının ardından geniş kapsamlı bir toplantı düzenlediklerini belirten Demir “Günübirlik kiralanan evler dahil, özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda. Bu işi yapacak kişilerin yada firmaların bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Konuyla ilgili yasal cezalar çok ağır. Bu konuda dikkatli olunması gerekiyor” dedi. (İHA)

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