DTO Başkanı ve ekibinden Pektaşoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Didim Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ve Meclis Üyeleri, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyarette bulundu. Yeni hizmet binasını açılmasından dolayı gerçekleşen ziyarette Oda Başkanı Pektaşoğlu, Ticaret Odasını heyetiyle tek tek ilgilendi.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ yeni hizmet binasının Didim’e ve esnaflara hayırlı olmasını dilerken, odanın kendisine ait bir mülkün modern bir şekilde kazandırılmasının kazanç olduğunu ifade etti.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu ise yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip, İlçeye ve esnaflara yeni bina kazandırmanın sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Ziyarette yeni turizm sezonu öncesinde esnafın durumu ele alınırken yaşanılan sorunları ile iki odanın atacağı çalışmaları konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. (İHA)