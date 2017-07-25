Didimliler Sanat Müziğine doydu

Didim Belediyesinin katkılarıyla Didim Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Didimliler Sanat müziği eşliğinde hoş saatler geçirdi.

Didim Kültür ve Sanat Derneğinin (DİKSAD), Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde düzenlediği konserine Didimliler büyük ilgi gösterdi. Didim Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen konserde Şef Saliha Aygün, söylediği 2 şarkı geceye ayrı renk kattı.

Konsere katılanlar Türk Sanat Müziğine dolu bir gece geçirirken zaman zaman şarkılara eşlik etti. Konser sonunda koro ayakta alkışlanırken, Belediye Kültür Müdürü Naşit Oskay, Diksad Yönetim kurulu başkanı Koro Şefi Saliha Aygün’e, Sunucu Tarık Altınbaş’a teşekkür ederek çiçek verdi. (İHA)