Didimli Rotaractlardan anlamlı bağış

5. yılını düzenlediği konserler kutlayan Didim Rotaract Kulübü, konserden elde ettiği gelirle Didim Devlet Hastanesi’ne cihazı alarak hastaneye bağışladı.

Didim Devlet Hastanesinde gerçekleşen teslim törenine Didim Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Veysel Kılıç, Başhekim Yardımcısı Dr. Halil Akıl, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege, Didim Rotaract Kulübü Başkanı Çiğdem Karakaya ile Didim Rotaract Kulübü üyeleri katıldı.

Teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Didim Rotaract Kulübü Başkanı Çiğdem Karakaya, kuruldukları günden bu yana Didim’e bir çok konuda katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, son olarak 5. yılımız dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz konserden elde edilen gelir ile fototerapi cihazı alarak hastaneye teslim ettiklerini söyledi.

Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Kılıç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege de Didim Rotaract Kulübü ailesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, kulüp başkanı Karakaya’ya teşekkür belgesi ve çiçek verdi.

Yeni alınan Fetoterapi cihazının yeni doğan bebeklerde 3 ila 10 gün arasında ortaya çıkabilecek yenidoğan sarılığının tedavisi süresini kısalttığı bildirildi. (İHA)