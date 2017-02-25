Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
25 Şubat 2017
Didim, Sağlık

Didimli Rotaractlardan anlamlı bağış

5. yılını düzenlediği konserler kutlayan Didim Rotaract Kulübü, konserden elde ettiği gelirle Didim Devlet Hastanesi’ne cihazı alarak hastaneye bağışladı.
Didim Devlet Hastanesinde gerçekleşen teslim törenine Didim Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Veysel Kılıç, Başhekim Yardımcısı Dr. Halil Akıl, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege, Didim Rotaract Kulübü Başkanı Çiğdem Karakaya ile Didim Rotaract Kulübü üyeleri katıldı.
Teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Didim Rotaract Kulübü Başkanı Çiğdem Karakaya, kuruldukları günden bu yana Didim’e bir çok konuda katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, son olarak 5. yılımız dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz konserden elde edilen gelir ile fototerapi cihazı alarak hastaneye teslim ettiklerini söyledi.
Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Veysel Kılıç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege de Didim Rotaract Kulübü ailesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, kulüp başkanı Karakaya’ya teşekkür belgesi ve çiçek verdi.
Yeni alınan Fetoterapi cihazının yeni doğan bebeklerde 3 ila 10 gün arasında ortaya çıkabilecek yenidoğan sarılığının tedavisi süresini kısalttığı bildirildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Gıdıklanarak hayata tutundu
Share

BENZER HABERLER

İl Koordinasyon Kurulu KUTO’da Toplandı

İl Koordinasyon Kurulu KUTO’da Toplandı

Aydın’da meyve ağaçları çiçek açtı

Aydın’da meyve ağaçları çiçek açtı

İzmir, Artvin ve Muğlalı Vekillerle Çerçioğlu’ndan Çine Ziyareti

İzmir, Artvin ve Muğlalı Vekillerle Çerçioğlu’ndan Çine Ziyareti

Söke ADD’den Referandum Paneli

Söke ADD’den Referandum Paneli

SEÇMEN KAYDINIZI KONTROL ETTİNİZ Mİ?

SEÇMEN KAYDINIZI KONTROL ETTİNİZ Mİ?

EFELER’DE CENAZE DEFİN BÜROSU TAŞINDI

EFELER’DE CENAZE DEFİN BÜROSU TAŞINDI

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6069

    • Euro

      3,8106

    • BIST

      88.258

    • Altın

      145,7616

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE