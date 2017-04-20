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20 Nisan 2017
Didim, Eğitim

Didimli Öğrenciler yerel yönetimi Başkan Atabay’dan öğrendiler

Didim Atatürk İlkokulu 4. Sınıfı öğrencileri Yerel Yönetimler konusu yerinde öğrendi. Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı ziyaret eden öğrenciler sordukları sorularla yerel yönetim konusunda birinci ağızdan bilgi aldı.
Didim’li öğrenciler yerel yönetim konusunda bilgileri yerinde öğrendi. Atatürk İlkokulu 4/F öğrencileri Sosyal Bilgisi dersi, Yerel Yönetimler konusu üzerine Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı ziyaret etti.
Başkan Atabay öğrencileri belediye meclis salonunda ağırladı. Sınıf Öğretmenleri Vicdan Poyraz ile birlikte Didim Belediyesi Meclis salonunda Başkan Atabay ile bir araya gelen minik öğrenciler, Yerel yönetimler üzerine Başkan’a hazırladıkları soruları sordular
Miniklerin sorularına samimiyetle ve açıklayıcı şekilde yanıtlandıran Başkan Atabay, Belediyecilik ve yerel yönetimlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Program sonunda Başkan Atabay, minik öğrencilere hediyeler verdi. (İHA)

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